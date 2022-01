MEF actualiza ISC de cigarrillos, pisco y bebidas alcohólicas con más de 20 grados de alcohol

Como ocurre a inicios de todos los años, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó los montos fijos vigentes aplicables a los bienes sujetos al Sistema Específico del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

De esta manera, se realizó un ligero ajuste del valor del monto fijo sobre tres bienes: los cigarrillos, las bebidas alcohólicas con 20 grados o más de alcohol (como el ron y vodka) y el pisco, con un ajuste moderado de S/ 0,01, S/ 0,08 y S/ 0,05, respectivamente.

Cabe recordar que este impuesto, sumada a su finalidad fiscal, se concibe como un instrumento disuasivo del consumo de productos que ocasionan efectos negativos sobre la salud de la población y el medio ambiente.

El ISC que se paga con un monto fijo en soles por cada bien gravado se actualiza cuando el precio del bien (medido por su respectivo Índice de Precios al Consumidor - IPC) experimenta un incremento mayor a 1% el año anterior a la actualización con la finalidad de recuperar la carga tributaria, ya que siendo un ISC de monto fijo, este no se ajusta automáticamente, como ocurre en otros impuestos que están expresados como un porcentaje del valor del producto.

El MEF precisó que dicha actualización no significa un aumento de impuesto, y que productos como el combustible, la cerveza y las bebidas de bajo contenido de alcohol (como el vino) no registrarán este año una variación , manteniéndose el mismo monto fijo de ISC que tenían el año pasado, pues el IPC de referencia no se incrementó más del 1%.

En tanto, el ISC de los cigarrillos, las bebidas alcohólicas con 20 grados o más de alcohol y el pisco se actualizan porque sus respectivos IPC superaron el 1%.

El IPC de los cigarrillos presentó una variación de 1,4% a diciembre de 2021, superando el 1% establecido en la norma, por lo cual se actualiza el monto fijo del ISC que se aplica a este bien de consumo para mantener el nivel de recaudación. Vale precisar que la variación del ISC efectuada a los cigarrillos, las bebidas alcohólicas con 20 grados o más de alcohol y el pisco es inferior al incremento de la inflación anual del 2022 estimada por el INEI e igual a 6,99%.

La variación de los montos fijos del ISC a los cigarrillos es de S/ 0,01 (1 centavo por unidad), a las bebidas alcohólicas con 20 grados o más de alcohol S/ 0,08 (8 centavos por litro) y al pisco S/ 0,05 (5 centavos por litro). Con esta actualización, los montos fijos quedan de la siguiente manera:

Los efectos esperados en los precios al público, si se trasladará toda la actualización al consumidor final, serían muy reducidos: