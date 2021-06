Perú destronó a México como principal proveedor de espárragos al mundo en el 2020

Los envíos de espárrago en el 2020 sumaron 125.386 toneladas, con un valor de US$ 377,1 millones equivalente a una contracción de 5% en volumen y 4% en valor en comparación al año previo, siendo esta una caída leve dentro del contexto de crisis mundial.

A través de un informe de Fresh Fruit, se pudo conocer que Perú destronó a México como el mayor exportador de la hortaliza durante el tiempo que la mayoría de mercados se vieron afectados por la pandemia. Así, nuestro país volvió a posicionarse en la cúspide (después de cuatro años en el segundo lugar) gracias, en gran parte, al trabajo de los operadores en territorio peruano, y con el aliciente de una caída de 54% en volumen y 17% en valor de los despachos aztecas.

Cabe resaltar que, a nivel mundial, los envíos de esta hortaliza durante el 2020 cayeron 12% en volumen y 7% en valor (410.033 toneladas por US$ 1.252 millones).

Con respecto a los principales mercados, Estados Unidos acumuló una participación de 68% (US$ 255,6 millones), mientras que Reino Unido, los Países Bajos, España y Canadá tuvieron una participación conjunta de 26%.

Por el lado del precio, la hortaliza peruana recibió una mejor cotización en el mercado británico, US$ 4,44 por kilogramo, y la más baja en el mercado estadounidense: US$ 2,74 por kilogramo.

Espárrago peruano en Estados Unidos

En su principal destino, los envíos de espárrago peruano concentraron el 46% de participación total, ubicándose en segundo puesto frente al producto mexicano, que acumuló 53%.

No obstante, respecto a la cotización del espárrago en Estados Unidos, el mexicano obtuvo un precio de US$ 2,26 por kilogramo, 14% menor al del 2019. El espárrago nacional, en cambio, recibió un precio similar al 2019: US$ 3,50 por kilogramo.

