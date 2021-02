Hora decisiva para ejecución de sentencia sobre regulación eléctrica

En acatamiento de la sentencia de la Corte Suprema que ordena que las empresas termoeléctricas que utilizan gas natural transparenten sus verdaderos costos de producción, el directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) se dispone a elaborar el procedimiento técnico que deberán cumplir las compañías como Kallpa, Enel y Engie.

El COES es el organismo privado que opera el sistema eléctrico y administra el mercado eléctrico nacional, y su directorio planteará al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) las normas técnicas que las compañías termoeléctricas deben cumplir para terminar con la distorsión del mercado que favorece a grandes industrias, pero afecta a más de 7.5 millones de usuarios.

Al ejecutar el fallo de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema que declaró nulo el Decreto Supremo 043-2017-EM, del 28 de diciembre del 2017, el Ministerio de Energía y Minas emitió en su reemplazo el Decreto Supremo 031-2020-EM, el 18 de diciembre del 2020, para la determinación del precio del gas natural para generación eléctrica.

La Corte Suprema en la sentencia señaló que el mencionado decreto derogado fue aprovechado por algunas empresas termoeléctricas para manipular los costos del gas natural, distorsionando el mercado eléctrico, favoreciendo a grandes compañías y afectando a los usuarios.

Esta semana el directorio del COES sesionará para ejecutar la sentencia de la Corte Suprema y luego proponer a Osinergmin las fórmulas que aplicará para definir el precio del gas natural que consumen las termoeléctricas. Según el diario Gestión, el presidente de Osinergmin, Jaime Mendoza, dijo que el nuevo procedimiento estaría listo en abril próximo y que las tarifas para los usuarios regulados disminuirían en 1%.

La República se dirigió a la directora de la COES, Mariana Cazorla Quiñones, para preguntarle sobre la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema y el cumplimiento del Decreto Supremo 031-2020-EM. Pero Cazorla se abstuvo de responder y señaló que se trataba de un tema bajo reserva.

Doble parecer

Las empresas termoeléctricas han respondido de forma ambivalente ante el fallo que ordena regular el mercado eléctrico.

El 15 de enero, la compañía Kallpa presentó al COES un informe legal –del Estudio QA-Legal– sobre el Decreto Supremo 031-2020-EM, que encarga al COES y Osinergmin cumplir con la sentencia de la Corte Suprema para la regulación de las declaraciones de costos de producción de las empresas generadoras de energía.

En el informe del Estudio QA-Legal que Kallpa entregó al COES se indica que la sentencia no puede interpretarse como una exigencia para que se regule que los pagos “take or pay” o “ship or pay” sean incluidos en las declaraciones del precio del gas. Y añade: “El Decreto Supremo 031-2020-EM es congruente con los fundamentos de la sentencia”, según el documento que Kallpa suministró al COES. Por lo tanto, aceptó, y no cuestionó el fallo de la Corte Suprema.

Sin embargo, Kallpa es una de las empresas que planteó una acción de amparo contra el fallo de la Corte suprema. “Se trata de una contradicción de la conducta que ha expresado esta empresa ante el Poder Judicial”, explicó el jurista Jorge Muñíz: “En el fuero judicial, Kallpa ha demandado a la Corte Suprema en una acción de amparo, en la que cuestiona que la sentencia ordene que los factores ‘take or pay’ y ‘ship or pay’ no pueden ser considerados costos fijos. Es curioso que Kallpa reconozca ante el COES la verdadera dimensión de lo que ordena la Corte Suprema, pero ante el Poder Judicial buscó revertir dicha decisión porque afecta sus intereses particulares. Esta contradicción sería una maniobra para inducir al COES a tomar una decisión desacatando la sentencia, de cuyas consecuencias solo el COES sería responsable”, apuntó el jurista.

Reunión reservada

El 21 de enero, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos sostuvieron una reunión con el viceministro de Electricidad, Miguel Révolo, y con el director general de Electricidad, José Oporto.

Fuentes del ministerio de Energía y Minas indicaron que los visitantes expresaron su preocupación por la sentencia de la Suprema porque “cambia las reglas de juego del mercado” y haría peligrar las inversiones norteamericanas en el Perú. El fondo de inversión I Squared, de origen estadounidense, es propietario de la termoeléctrica a gas natural Kallpa.

Informe a favor

Kallpa ante el COES estuvo de acuerdo con la sentencia, pero ante el PJ interpuso acción de amparo.

