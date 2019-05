Gas natural para Tumbes: Vizcarra participó en firma del contrato de concesión

El presidente de la República de Perú, Martín Vizcarra participó en la ceremonia de suscripción del contrato de concesión con la empresa Clean Energy que se encargará de suministrar gas natural a los domicilios en Tumbes.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) cedió a dicha compañía la concesión para distribuir el recurso en la mencionada región del norte del país tras presentar una solicitud de parte. La resolución se publicó a fines de abril.

El titular del MEM, Francisco Ísmodes destacó que se trata de un proceso que demandará una inversión de 5 millones de dólares que se esperaría inicie obras en los próximos 12 meses. De acuerdo con la empresa se contempla el suministro de gas de natural a 20.000 hogares tumbesinos mediante una red de ductos.

Los primeros en conectarse serían los distritos de Zorritos, Tumbes, Zarumilla y caleta La Cruz durante los primeros 10 años de concesión.

Al respecto, el presidente Vizcarra destacó que actualmente en el Perú 900 mil familias cuenta con gas natural en sus casas.

"¿Y entonces por qué no Tumbes y no Piura? Como Gobierno tenemos como meta llegar con gas natural a las ciudades que todavía no lo tienen,. Entonces hoy es de mucha satisfacción firmar este contrato y que comience a correr el plazo para el desarrollo de la infraestructura para llevar el gas a las familias para que reduzcan sus costos, al contar con energía para las viviendas y que ese gas ayude al desarrollo del gas vehicular y también a las industrias. El gas natural va a mover la estructura económica de la región", subrayó Vizcarra.

Un elemento que destacó el ministro Ísmodes es que el proceso para masificar el gas natural en Piura estaría próximo pues ya se habría levantado la medida cautelar que pesaba sobre este proceso y que impedía dotar con gas a esta región.