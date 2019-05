Más de 8,6 millones de peruanos trabajan de informales

En su último informe sobre el mercado laboral nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que son 8 millones 646 mil 200 los peruanos que en el último año tienen un empleo informal.

Dicha cifra, que se calcula para el periodo abril 2018-marzo 2019, es mayor en 2,9% frente al mismo periodo previo. En términos absolutos, hablamos de 239 mil 700 peruanos que en el último año se incorporaron al mercado laboral informal. Nos referimos a aquellos peruanos ocupados sin beneficios laborales o que trabajan en empresas que no tienen el debido registro.

Observado a nivel geográfico, este empleo creció en mayor medida en la costa del país, donde la variación fue de 3,3% y alcanzó a 177 mil 500 personas. En tanto, en la sierra, creció 1,8% y alcanzó a 35 mil 700 personas; mientras que en la Selva varió en 2,5% y llegó a 26 mil 400 personas.

Vale mencionar que la tasa del empleo informal para el último año es de 66%, mayor en 0,1 puntos porcentuales frente al año previo (65,9%). Dicho dato nos permite comprobar que de cada 10 peruanos, casi 7 están en el mundo de la informalidad. Y esa proporción no ha variado.

Afecta más a las mujeres

Si miramos las tasas de empleo informal por sexo, vemos que la mujer es la que se lleva la mayor parte. En el periodo abril 2018-marzo 2019, la tasa de empleo informal en la mujer es de 69,8%; mientras que para los hombres es de 62,9%.

Asimismo, la informalidad tiene un mayor alcance en los trabajadores menores de 25 años, donde tiene una tasa de 81,3%.

Vale mencionar que el empleo informal sigue concentrado en mayor medida en las pequeñas empresas. Según el informe del INEI, la tasa de informalidad es de 85,5% en las empresas de 1 a 10 trabajadores. Este valor baja a 51,5% para empresas entre 11 a 50 trabajadores y a 17,6% en empresas de 51 trabajadores a más.

Resultados previsibles

En opinión de Farid Matuk, exjefe del INEI, los resultados expuestos anteriormente eran previsibles porque desde hace bastantes meses la creación del empleo formal es inferior al crecimiento de la población. Agregó que no existen síntomas de que esta situación se pueda corregir dado que toda la economía se encuentra cuesta abajo; en ese sentido, Matuk aseveró que los ingresos fiscales no pronosticados que ingresaron en el primer trimestre, permitirían al Ejecutivo un shock fiscal y con ellos mover la actividad económica y consecuentemente la generación de empleo formal, "si no, todo seguirá cuesta abajo".

Ingreso creció en dos soles

El INEI indicó que durante abril del 2018 y marzo 2019 (12 meses), el ingreso promedio de los jóvenes de 14 a 24 años aumentó en 2 soles con 20 céntimos.

El informe señala que los jóvenes de ese rango durante el periodo en mención tuvieron un ingreso promedio mensual de S/ 963,70, incrementando en 0,2% en comparación al mismo periodo 2017-2018.