Apple presentó su propia tarjeta de crédito sin comisiones

“Durante una década hemos elaborado equipos, hoy Apple va por los servicios”, con estas palabras Tim Cook, director general de la empresa, dio inicio al evento que se realizó ayer a las 12:00 p.m. (hora peruana), en el teatro Steve Jobs, en Cupertino, San Francisco.

En su presentación al evento“It’s show time” (comienza el espectáculo), Cook señaló que Apple nunca revela la identidad del usuario y que nadie sabrá lo que has comprado, ni cuánto has comprado. Ante estas declaraciones, presentaron el “Apple Card”, con lo cual se busca sustituir a las tarjetas de crédito y mejorar la experiencia de uso, esta se podrá utilizar desde cualquier dispositivo de la compañía que funciona con la tecnología de “Apple Pay”.

Entre las novedades de esta tarjeta es que todas las transacciones serán de manera digital, además se encuentra aliada con el banco Goldman Sachs y Mastercard.

Por su parte, Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay, mencionó que no se tendrá tarifas extras ni tasa de interés, además señaló que para impulsar su uso, se le entregará entre el 2 % y 3% de lo que gaste a diario usando la tarjeta.

Asimismo, ya que todos los negocios en EEUU no son compatibles con Apple Pay, se diseñó una tarjeta física, la cual especificaron que será de titanio y tendrá grabada el nombre de cada uno de los usuarios, además, en cuanto a la seguridad indicó que no tendrá firma, código, ni fecha de caducidad. La llegada del Apple Card está prevista para finales de junio de este año, siendo EEUU el primer país. Entre otras de las novedades que se presentaron fue el servicio de suscripción de noticias, llamado Apple News, el cual permitirá el acceso a diversas revistas y periódicos.

Las palabras que mencionó Tim Cook en la presentación de este nuevo servicio fue la gran sensación que tiene al estar en un kiosco, y la gran interrogante que se le formaba para solo escoger uno, fue así que pensó en un servicio de noticias de Apple, donde se podrá acceder a todos.

The New Yorker, Fortune, Popular Science, Sports Illustrated, Vague, National Geographic, fueron algunas de las revistas que pasaban en el proyector mientras Cook explicaba el nuevo servicio de Apple, el cual tendrá más de 300 revistas. El precio para el Apple News será de US$ 9,99 al mes, y la novedad es que se permitirá el acceso a familiares sin costo adicional. En principio, este servicio estará disponible en EEUU y Canadá. ❖

