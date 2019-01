60% del comercio electrónico mundial es móvil

Un estudio de eMarketer identificó que casi el 60% de las ventas en línea a nivel mundial se concretaron a través de un smartphone. Asimismo indica que este año el comercio móvil seguirá en crecimiento e incluso modificará algunos hábitos de los consumidores.

Linio asegura que hasta el 40% de sus ventas se realizan a través de la app, lo que les ha permitido identificar las 4 tendencias del m-commerce que tomarán fuerza en el 2019:

- Búsquedas de productos por voz

En un reporte, Global Web Index indica que alrededor de un cuarto de los usuarios de Internet ya realiza búsquedas por voz de forma cotidiana. De este total, 2 de cada 3 tienen entre 16 y 34 años, además, 3 de cada 4 compró algo a través de su smartphone en el último mes. Aunque los envíos gratis, cupones, descuentos y facilidades de devoluciones motivan su compra, 65% está preocupado por su privacidad y por la forma en la que las empresas utilizan su información personal.

- Social commerce

De acuerdo a los estudios “The global social media landscape” y “The latest social media trends to know in 2019”, en América Latina, se ocupan tres horas y media diarias en redes sociales, sobre todo en YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. El 60% de estos usuarios siguen marcas comerciales y 30% buscan productos para comprar, lo que muestra una gran oportunidad para el comercio electrónico y los negocios que buscan ampliar su alcance mediante estas plataformas.

- Aprendizaje automático

Esta tendencia representa ventajas tanto para los consumidores como para los vendedores. El aprendizaje automático de los hábitos de los usuarios dentro de sus smartphones y otros dispositivos móviles permitirá a las empresas obtener datos valiosos en tiempo real para obtener patrones y mejorar la experiencia de compra, actualmente sólo el 5% de estos datos son utilizados para tomar decisiones, pero este año podría incrementarse.

- Videos publicitarios

Habrá un despunte en la inversión en videos publicitarios en Internet con formatos móviles, en particular los que generan alguna recompensa inmediata para el usuario, como cupones de descuento y promociones, lo que permitirá que el usuario sólo preste atención a lo que le genera algún tipo de valor.