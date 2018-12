Lucha contra la minería ilegal carece de apoyo

Trujillo

El problema de la minería ilegal en el cerro El Toro, ubicado en Huamachuco, capital de la provincia liberteña de Sánchez Carrión, está nuevamente sobre el tapete.

El gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad, Ricardo Sandoval Pozo, reveló que desde hace cuatro años viene pidiendo una interdicción al lugar debido a las graves consecuencias ambientales en las aguas y tierras agrícolas.

“Nosotros hemos tenido muchas reuniones en Lima por el caso del cerro El Toro. Desde el 2015 hasta la fecha se han cambiado a más de siete directores de la Lucha contra el Crimen Organizado y con cada uno había que conversar nuevamente, había que explicarle el tema, había que empezar desde cero; y cuando ya estaba por tomar la decisión de intervención, otra vez cambian de director”, lamentó.

Sandoval refirió que tiene sendos informes enviados a Lima y hasta la fecha no hay la decisión de hacer una interdicción.

“En el cerro El Toro hay muchos intereses políticos, económicos fuertes, yo no sé hasta dónde son los tentáculos que no se nos permite a la fecha realizar esta intervención. Han venido comisiones del Servicio de Inteligencia que han detectado que existe lavado de activos, que hay trata de personas, explotación infantil, pero las autoridades competentes aún no toman la decisión de intervenir”, expresó.

Recordó que en su oportunidad el gobierno regional hizo un trabajo donde se integraron siete gerencias para ver un diagnóstico de la realidad del cerro El Toro. El informe se envió a Lima pero las autoridades centrales no contestaron.

Ricardo Sandoval aseveró que en el cerro El Toro hay aproximadamente mil mineros ilegales que trabajan usando cianuro y mercurio para explotar el oro, y eso causa un impacto negativo en el ecosistema.