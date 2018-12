¿Cuánto le cuesta a Netflix mantener a ‘Friends’ en su programación?

The New York Times informó que la plataforma de internet, Netflix, deberá pagar a AT&T (dueño de Warner Media, que tiene la licencia de “Friends”), cerca de 100 millones de dólares para poder transmitir la serie durante el 2019.

Este acuerdo representa más del triple de los 30 millones de dólares que pagó Netflix el año pasado, para poder reproducir el programa. Esto, debido al creciente interés de los usuarios por el contenido de series y películas por streaming.

Netflix sumó siete millones de nuevos clientes en solo tres meses (entre julio y septiembre de 2018), lo que eleva su total de suscriptores en el mundo a 137 millones. Este reciente crecimiento se produjo cuando Netflix estrenó una cantidad inédita de programación original, incluidas las nuevas temporadas de Orange Is The New Black y BoJack Horseman.

Pero, el millonario contrato por ‘Friends’ también se debe al aumento de la competencia en el negocio del contenido de reproducción por internet. Netflix se enfrenta a gigantes como Amazon y compañías tradicionales del mundo del entretenimiento que están apostando por el streaming.

Además, AT&T planea comenzar su propio servicio de streaming el próximo año "Ese es el contenido que definitivamente queremos en nuestra plataforma", dijo sobre 'Friends' el jefe ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, en una conferencia con inversores celebrada este martes.