La opción de Netflix para los más hipsters

En el 2007, Netflix inauguró su servicio de reproducción en línea, que ahora es el más grande del mundo con más de 130 millones de suscriptores en 190 países. Sin embargo, Reed Hastigns y Marc Randolph fundaron la empresa en 1997 y al año siguiente se lanzaron al negocio del alquiler de DVDs de películas a domicilio en Estados Unidos.

Y aunque DVD Netflix, servicio que ofrece el alquiler de DVDs y discos blu-ray en la actualidad esté perdiendo usuarios, todavía tiene casi tres millones de suscriptores y es un negocio rentable.

Los clientes de este servicio vintage reciben en su casa los discos compactos que llegan en un sobre rojo dos o tres días después de que los pidan. Los usuarios no pagan gastos de transporte y pueden devolver las películas o series cuando quieran, sin amenaza de multas.

El usuario puede recibir hasta dos discos al mismo tiempo y una vez los retorna puede recibir otros. El costo de este servicio va de 4,99 a 14,99 dólares dependiendo del plan que se elija.

Pero, ¿por qué esperar hasta que te lleguen los discos a tu casa si puedes ver la película que quieras en el momento que quieras gracias a internet? El portal de tecnología Make Use Of enumera varias razones para suscribirse a DVD Netflix, una de ellas es que ofrece películas que no están en la plataforma de reproducción en línea y además, el servicio no depende de conexión a internet, por lo cual se torna una buena alternativa para áreas con acceso pobre a la red.