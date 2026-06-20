¿A qué hora y dónde ver Países Bajos vs Suecia EN VIVO por el Mundial 2026?

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El partido Países Bajos vs. Suecia por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Texas, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 12.00 p. m. (hora peruana) y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro y de los demás de la jornada en La República Deportes.

Horarios del partido Países Bajos vs. Suecia

En Perú, el duelo entre Países Bajos y Suecia se podrá seguir a partir de las 12.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 11.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.

Argentina: DSports y TyC Sports

Bolivia: Entel TV y Tigo Sports

Brasil: CazéTV

Chile: DSports

Colombia: DSports y Win Sports

Costa Rica: FOX+ y Teletica

Ecuador: DSports

México: ViX, TUDN y Azteca 7

Panamá: Tigo Sports

Paraguay: Unicanal

Perú: DSports

Uruguay: DSports y AUF TV

Venezuela: DSports y Televen

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+

¿Dónde ver Países Bajos vs. Suecia online gratis?

Si deseas ver Países Bajos vs Suecia online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports y América tvGO. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y otras incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Países Bajos vs. Suecia

Estos son los posibles equipos titulares de Países Bajos y Suecia para el compromiso del grupo F.

Países Bajos: Mark Flekken; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jean Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders, Guus Til, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Brian Brobbey, Donyell Malen.