Casas de campo se ofertan entre US$ 60 y US$ 80 por metro cuadrado

La demanda de casas de campo en distritos cercanos a playas, como San Andrés, Coayllo y Azpitia, en el sur de Lima, se incrementó en un 15% en comparación al año pasado debido a los terrenos más grandes, los precios más accesibles y a la posibilidad de usarlas y alquilarlas durante todo el año, explicó la agente inmobiliaria Connie Villanueva.

Según la experta, el menor precio de venta que presentan estas propiedades, que es considerado como uno de los factores de decisión más importantes en la adquisición de bienes inmuebles, ha sido crucial para esta alza.

De acuerdo al portal adondevivir.com, las casas de campo en Azpitia, San Andrés y Coayllo presentan precios aproximados entre US$ 60 y US$ 80 por metro cuadrado, lo cual resulta más atractivo para los compradores que buscan una propiedad para desconectarse de la ciudad. Vale tener en cuenta que el precio del metro cuadrado en distintos como Asia asciende a US$ 500 y US$ 600.

Aunque la demanda en esta zona ha aumentado, la demanda total de terrenos para veraneantes presenta una baja de 10% en comparación con el año 2017.

“Durante los últimos años, el mes de octubre solía representar el inicio de la temporada de solicitudes. Sin embargo, este año se ha sentido una tendencia más lenta para la adquisición de estas propiedades.”, afirmó Villanueva.