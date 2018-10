Maduro promete aumentar envío de petróleo a China “como sea”

Nicolás Maduro prometió que Venezuela aumentará el envió de petróleo a China, a pesar de la caída de la producción de crudo.

Usando la frase “como sea”, la misma que utilizó durante la campaña electoral para asegurar la victoria de la Asamblea Nacional (Parlamento), que terminó en manos de la oposición en el 2015, el gobernante señalo que "llueva, truene o relampaguee su país exportará un millón de barriles de petróleo diarios a China".

Maduro afirmó que en la Faja Petrolífera del Orinoco -mayor reserva de crudo del mundo, que atraviesa el centro y noreste del país- "está todo el petróleo que necesita la China para su desarrollo en los próximos 50 años o 100 años".

El gobernante, cuestionado por sus vínculos con la corrupción, negocios no avalados por el Legislativo de su país y la violación de los derechos humanos, promete abastecer un mercado externo en momentos que no puede hacerlo con el interno. Fuera de Caracas, el suministro de combustible es una suerte de lotería. Cuando llega la gasolina a los grifos, los usuarios que esperan hasta 3 días en cola, no pueden adquirirla porque no hay electricidad lo que imposibilita los pagos con tarjetas de débito o crédito. El efectivo continúa desaparecido a pesar de que recientemente entró en vigencia un nuevo cono monetario.

Estas noticias pocas veces son reflejadas en los medios tradicionales venezolanos porque la mayoría desaparecieron por la crisis económica y los pocos que aún continúan, están amenazados o censurados.