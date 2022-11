Argentina vs. Polonia: ¿cómo les fue a ambas selecciones cuando se enfrentaron?

Este miércoles 30 de noviembre, Argentina está obligada a ganar si quiere clasificar a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. La escuadra albiceleste debe sumar de a tres ante Polonia para no depender de nadie y seguir en carrera al título.

Al frente tendrá al puntero del grupo C, que llega con la valla invicta y con un Robert Lewandowski que se ‘sacó la sal’ de no poder marcar en mundiales. De más está decir que Messi y compañía no la tendrán fácil, pues deberán salir airosos ante un rival que suele complicarle la vida.

En total, argentinos y polacos se han visto las caras en 11 oportunidades. El saldo es favorable para los hoy dirigidos por Lionel Scaloni: seis triunfos, dos empates y tres derrotas. La Albiceleste marcó 18 tantos y recibió 12.

De la oncena de duelos entre Argentina y Polonia, nueve fueron amistosos internacionales y dos correspondieron a mundiales —Alemania 1974 y Argentina 1978—. Ahí, los números son parejos, pues cada escuadra ganó un encuentro.

El primer choque mundialista entre ambos fue el 15 de junio de 1974. Polonia venció a Argentina por 3-2 en el entonces Neckarstadion (hoy Mercedes-Benz Arena) de Stuttgart. Cuatro años más tarde se enfrentarían por la segunda fase del mundial de 1978. Fue victoria para los sudamericanos por 2-0 en Gigante de Arroyito de Rosario.

Historial Argentina vs. Polonia