Precio del dólar hoy viernes 21 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precio del dólar hoy, viernes 21 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, viernes 21 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 21 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.

Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

Compra: S/3,798

Venta: S/3,887

Interbank

Compra: S/3,755

Venta: S/3,885

Banco de la Nación

Compra: S/3,760

Venta: S/3,850

BBVA

Compra: S/3,747

Venta: S/3,954

Scotiabank