➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 21 de agosto, según Jhan Sandoval
Descubre qué predicciones tienen los astros para ti este viernes 21 de agosto con el horóscopo de Jhan Sandoval. Cada signo del zodiaco, desde Aries hasta Piscis, recibe sus consejos.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 20 de agosto, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te dicen los astros para este viernes 21 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, viernes 21 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: Es un día muy productivo en lo laboral, pero aún no recibirás ese pago que te tienen pendiente, esto podría motivar el reclamo de alguien que desea le canceles una duda. Solicita tiempo.
- Tauro: Piensa bien antes de realizar esa inversión, es posible que no tenga un retorno inmediato. En el amor, no te bases en supuestos para discutir con tu pareja. Sé claro y evita conflictos innecesarios.
- Géminis: Esa propuesta que dudas en aceptar es positiva y generará crecimiento, a pesar del esfuerzo que demandará en su realización. Tendrás el apoyo de las personas correctas, no lo descartes.
- Cáncer: Culminas una gestión que pensaste se complicaría mucho más, por fin recuperas calma y tranquilidad. En el amor, esa persona no ha madurado. Déjala ir y espera la llegada de un buen amor.
- Leo: Recibirás la comunicación de alguien que desea contar contigo para realizar proyectos en donde tu imagen destacará. En el amor, dominas tu carácter y resuelves un conflicto con tu pareja.
- Virgo: Ese viaje o propuesta que esperabas se retrasa, pero no por esto dejes de hacer algo por cambiar tu situación. La inercia será contraproducente. En el amor, esa persona se mostrará constante.
- Libra: Alguien a quien le contaste un secreto podría revelarlo. Sé más discreto y evitarás que otros comenten sobre tu vida personal. En el amor, perdona y no tomes decisiones basándote en el rencor.
- Escorpio: Tienes condiciones estrictas en tiempo y entrega respecto a tus pendientes laborales. No te distraigas y saldrás victorioso. En el amor, esa persona espera respuesta, no te alejes sin motivos.
- Sagitario: Quieres solventar las necesidades de un familiar, pero tu presupuesto no te permite afrontar este asunto de manera inmediata y debes de esperas. Mantén la calma, todo se resolverá.
- Capricornio: Serás eficiente y minucioso, esto te permitirá destacar por encima de tus compañeros. No obstante, el dinero que esperas no llega y eso te mantiene preocupado. Paciencia.
- Acuario: Recibirás el apoyo económico que necesitabas para solventar pendientes que no te permitían estar en calma. En el amor, está por llegar una nueva oportunidad. Confía, déjate llevar.
- Piscis: El dinero que has perdido en ese intento de sociedad lo recuperarás en el proyecto que están por presentarte, será una gran oportunidad de crecimiento. En el amor, evita triángulos amorosos.