Países Bajos vs. Ecuador, Mundial Qatar 2022: ¿dónde ver el partido por la fecha 2 del grupo A?

Gustavo Alfaro: "No es Brasil, no es Argentina, pero Países Bajos es de esa jerarquía"

El entrenador de la selección ecuatoriana habló de las fortalezas de la escuadra neerlandesa: "Países Bajos tiene buenos lanzadores y también centímetros. Hay una diferencia en el juego aéreo a su favor", afirmó en rueda de prensa.

"Pero como siempre digo a los chicos, los partidos se definen en las áreas, pero se empiezan a ganar en mitad de la cancha y ahí tiene que estar orientada la batalla contra Países Bajos", prosiguió.

"No es Brasil, no es Argentina, pero Países Bajos es de esa jerarquía y, contra estos equipos, si no defiendes bien, pero sobre todo si no les atacas cuando tienes la ocasión, acabas perdiendo", insistió el técnico.