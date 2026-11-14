Selección Peruana: balance de la era Mano Menezes en estos nueve amistosos disputados en el año

¡No le agarramos la mano! La Selección Peruana prácticamente ha cerrado su año futbolístico con un triunfo ante Bolivia (2-0) que en lo anímico ayuda mucho, pero haciendo un balance general de la era Mano Menezes, estamos muy lejos de aquel equipo que hizo vibrar a todo un país consiguiendo un boleto hacia el Mundial de Rusia 2018 y llegó a una final de Copa América en Brasil 2019.

Mano Menezes fue anunciado como director técnico de la Bicolor un 29 de enero de 2026 por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), con miras al proceso clasificatorio al Mundial 2030. El ciclo comenzó en Europa con una caída lógica en lo físico y táctico frente a Senegal (0-2), seguida de una rápida reacción ofensiva ante Honduras (2-2) y el primer triunfo de la era frente a Haití (2-1). Esta etapa cerró con una exigente prueba ante España (1-3), donde Perú mostró orden por momentos, pero sufrió la jerarquía y experiencia de sus futbolistas del actual campeón del mundo.

Gira por Norteamérica

La crisis de resultados en Norteamérica (entre septiembre y octubre 2026) fue el tramo más complejo del proceso. La gira dejó una goleada sufrida ante Estados Unidos (1-4), un empate luchado frente a México (1-1) y dos caídas consecutivas sin poder anotar contra Canadá (0-2) y Colombia (0-2). En estos cuatro encuentros, el equipo evidenció fragilidad en el retroceso y una alarmante falta de generación de juego.

El triunfo por 2-0 ante Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva sirvió para descomprimir el ambiente y maquillar un poco nuestra cruda realidad. Más allá de las imprecisiones en la elaboración durante el primer tiempo, Perú logró sostener su arco en cero por primera vez en toda la era Menezes y resolvió el partido gracias a la jerarquía de Gianluca Lapadula y el desequilibrio juvenil de Maxloren Castro.

Los inamovibles de Menezes

De los nueve tantos celebrados en el año, más de la mitad llevan la firma de Jairo Vélez (cinco goles), quien se convirtió en el salvavidas ofensivo del equipo desde su posición detrás del delantero. Sin su aporte ni la experiencia de Lapadula (dos goles), el volumen de ataque del equipo cae drásticamente.

El esquema 4-2-3-1 del técnico brasileño ha priorizado el orden y la recuperación, pero aún carece de un conductor natural que conecte los volantes de marca con los extremos. Futbolistas llamados a asumir ese rol, como Jairo Concha, Rodrigo Vilca o Piero Quispe en sus distintas oportunidades, no lograron adueñarse de la creación.

Diecisiete goles en los primeros ocho partidos encendieron las alarmas. Si bien la aparición de nombres como Erick Noriega y Fabio Gruber proyecta seguridad a futuro, las constantes variantes en la zaga central por lesiones y suspensiones impidieron consolidar una dupla titular fija junto a Marcos López, el único jugador verdaderamente inamovible de todo el proceso. No sin olvidar al golero Pedro Gallese, quien tapó la mayoría de partidos, salvo la derrota ante Canadá. El 1 del Deportivo Cali será otro de los titulares indiscutibles en este proceso. Diego Romero y Matías Córdova estarán a la expectativa.

Yoshimar Yotún cumple el rol de capitán, referente de vestuario y eje de transición generacional. A sus 36 años, el volante de Sporting Cristal no es considerado una apuesta a largo plazo para disputar el Mundial 2030, sino el puente futbolístico y emocional necesario para sostener a los jugadores más jóvenes durante este nuevo ciclo. Menezes lo utiliza como el volante mixto encargado de darle salida limpia al equipo desde la primera línea de mediocampistas, aportando pausa, visión de juego y precisión en los cambios de orientación.

La duda del ‘9’

El puesto de centrodelantero es la principal deuda estructural de la selección y el mayor dilema rumbo a las Eliminatorias 2030. Más allá del oficio de Gianluca Lapadula (quien llegará con 40 años al Mundial), alternativas como Adrián Ugarriza y Álex Valera (borrado de la última convocatoria) no han logrado convencer a Menezes de tener la jerarquía necesaria para ser el ‘9’ titular del próximo ciclo.

El comando técnico evalúa variantes ofensivas de cara al cierre del año frente a Panamá en Cusco y al inicio de la competencia oficial. Entre las opciones que maneja el entrenador brasileño destaca el uso de atacantes móviles sin una referencia fija (combinando a jugadores como Luis Iberico, Bassco Soyer o Piero Magallanes) o el retraso de Lapadula mientras surge un delantero en el torneo local o en el extranjero.

Los nuevos rostros

La renovación se sostiene sobre siete nuevos rostros que combinan proyección juvenil y madurez. Este grupo representa la principal apuesta del técnico brasileño para ampliar el universo de futbolistas rumbo a las Eliminatorias 2030: Fabio Gruber (Mainz 05), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Bassco Soyer (Gil Vicente), Francesco Andrealli (Como 1907) y Erinson Ramírez (Juan Pablo II).

Todos estos futbolistas tendrán una nueva oportunidad para mostrarse en el amistoso del 9 de diciembre ante Panamá en el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco (6.00 p. m.) y en la gira de preparación en altura prevista para marzo de 2027.

"Lo que a mí me deja más contento es que el proceso que estamos conduciendo, a cada partido, a cada convocatoria, trae un jugador nuevo, que podemos tener esperanza, que podemos tener ilusión. Estoy muy satisfecho si hasta diciembre conseguimos encontrar seis, siete u ocho nuevos futbolistas para estar en la selección. Estaré muy feliz con el proceso, con esta primera parte", declaró Menezes tras el Perú-Bolivia.

En síntesis, el ciclo de Mano Menezes cierra su penúltima prueba del año con un alivio anímico tras vencer a Bolivia, pero con la urgencia de resolver la falta de volumen ofensivo y consolidar una columna vertebral joven antes del amistoso ante Panamá y el inicio de la competencia oficial en 2027.