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Universitario niega indisciplina de Andy Polo y Jorge Murrugarra previo al empate con Moquegua

La 'U' rechazó las versiones sobre una supuesta salida nocturna de ambos futbolistas antes del partido contra Deportivo Moquegua. La representación de Murrugarra anunció posibles acciones legales.

Universitario envió comunicado sobre supuesta indisciplina.
Universitario envió comunicado sobre supuesta indisciplina.composición LR
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Universitario de Deportes salió en defensa de Andy Polo y Jorge Murrugarra luego de que ambos futbolistas fueran vinculados con un presunto acto de indisciplina antes del encuentro frente a Deportivo Moquegua. La institución crema rechazó las versiones sobre una supuesta salida nocturna de los jugadores y cuestionó a los comunicadores y medios que difundieron esta información sin verificarla.

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El pronunciamiento del equipo de Ate se produjo después de que el comunicador Diego Vásquez, durante el programa 'Polaco Mañanero', señalara que los dos integrantes del plantel habrían abandonado la concentración para salir a divertirse durante la noche previa al compromiso por el Torneo Clausura 2026.

Ante la repercusión de estas afirmaciones, Universitario publicó un comunicado en el que negó categóricamente los hechos y expresó su preocupación por el impacto que este tipo de publicaciones puede tener en la imagen de sus futbolistas.

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¿Qué dijo Universitario sobre las acusaciones contra Andy Polo y Jorge Murrugarra?

A través de sus canales oficiales, el cuadro merengue cuestionó la difusión de información que involucra a integrantes de su primer equipo. Asimismo, criticó que algunos comunicadores y medios reproduzcan versiones sin realizar el contraste correspondiente.

En su comunicado, la institución también hizo referencia al momento que atraviesa el campeonato nacional y advirtió sobre posibles intereses detrás de la difusión de estas versiones.

Comunicado de Universitario. Foto: Universitario

Comunicado de Universitario. Foto: Universitario

“Entendemos que, en esta etapa decisiva del torneo nacional, puedan surgir intereses de determinados sectores y comunicadores por generar escenarios de inestabilidad y propiciar la desunión”, manifestó el club.

Finalmente, Universitario pidió a sus seguidores mantener el respaldo al plantel y confiar en el trabajo que viene realizando el equipo en la recta final de la temporada.

Jorge Murrugarra también desmintió la supuesta salida nocturna

La representación de Jorge Murrugarra se pronunció por separado y rechazó las afirmaciones difundidas sobre el mediocampista. Mediante un comunicado, su agencia negó que el futbolista hubiera participado en reuniones ajenas a la disciplina deportiva antes del encuentro contra Deportivo Moquegua.

Además, cuestionó que se difundieran versiones que, según indicó, perjudican el honor y la trayectoria profesional de su representado.

La agencia también adelantó que evaluará medidas legales contra las personas que resulten responsables de la difusión de estas afirmaciones. Con ello, dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones para proteger la imagen del jugador.

Comunicado de Jorge Murrugarra

Comunicado de Jorge Murrugarra

¿Cómo les fue a Andy Polo y Jorge Murrugarra ante Deportivo Moquegua?

La polémica se conoció después del empate 2-2 entre Universitario y Deportivo Moquegua, disputado en el estadio Monumental por el Torneo Clausura 2026.

En ese compromiso, Andy Polo arrancó como titular, mientras que Jorge Murrugarra ingresó en los minutos finales. El volante tuvo participación directa en el resultado, pues fue quien cometió el penal que permitió al conjunto crema alcanzar la igualdad.

Por ahora, Universitario ha expresado públicamente su respaldo a ambos futbolistas y ha rechazado las versiones que los involucran en un supuesto acto de indisciplina.

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