Partidos de hoy, sábado 31 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos torneos a nivel europeo.

Los partidos del sábado 31 de octubre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, y campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Bayern Múnich vs Borussia Dortmund, Barcelona contra Alavés y AC Milan ante Inter. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Arranca la fecha 15 en el Torneo Clausura con el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II. Esta jornada podría empezar a definir el futuro de varios equipos en la lucha por el campeonato peruano. De igual forma, habrá acción en ligas del continente europeo en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Alianza Atlético vs Juan Pablo II

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

AD Cantolao vs Binacional

Hora: 10.45 a. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Augsburgo vs Friburgo

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Bayer Leverkusen vs Stuttgart

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Borussia M’gladbach vs Paderborn

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Schalke vs RB Leipzig

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Werder Bremen vs Hoffenheim

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

Levante vs Atlético de Madrid

Hora: 8.00 a. m.

Canal: DSports

Rayo Vallecano vs Celta de Vigo

Hora: 10.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Real Betis vs Málaga

Hora: 12.30 p. m.

Canal: DSports

Barcelona vs Alavés

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Troyes vs Le Mans

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Chelsea vs Manchester United

Hora: 7.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Bournemouth vs Leeds Utd

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Brentford vs Nottingham Forest

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Coventry vs Sunderland

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Hull vs Ipswich

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Manchester City vs Brighton

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Tottenham vs Crystal Palace

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Aston Villa vs Fulham

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY