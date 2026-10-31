Partidos de hoy, sábado 31 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos torneos a nivel europeo.
Los partidos del sábado 31 de octubre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, y campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Bayern Múnich vs Borussia Dortmund, Barcelona contra Alavés y AC Milan ante Inter. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Arranca la fecha 15 en el Torneo Clausura con el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II. Esta jornada podría empezar a definir el futuro de varios equipos en la lucha por el campeonato peruano. De igual forma, habrá acción en ligas del continente europeo en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Alianza Atlético vs Juan Pablo II
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- AD Cantolao vs Binacional
- Hora: 10.45 a. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Augsburgo vs Friburgo
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Bayer Leverkusen vs Stuttgart
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Borussia M’gladbach vs Paderborn
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Schalke vs RB Leipzig
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Werder Bremen vs Hoffenheim
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de LaLiga de España HOY
- Levante vs Atlético de Madrid
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- Rayo Vallecano vs Celta de Vigo
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Real Betis vs Málaga
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: DSports
- Barcelona vs Alavés
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Troyes vs Le Mans
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Chelsea vs Manchester United
- Hora: 7.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Bournemouth vs Leeds Utd
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Brentford vs Nottingham Forest
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Coventry vs Sunderland
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Hull vs Ipswich
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Manchester City vs Brighton
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Tottenham vs Crystal Palace
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Aston Villa vs Fulham
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Bologna vs Monza
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Udinese vs Roma
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN
- AC Milan vs Inter
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium