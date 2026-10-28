Alianza Lima - Circolo: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 Los equipos de Alianza Lima y Circolo se verán las caras en el Polideportivo Lucha Fuentes por la tercera jornada en la Liga Peruana de Vóley.

Arranca una nueva jornada en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 . Alianza Lima y Circolo se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la fecha en el Polideportivo Lucha Fuentes. El equipo dirigido por Alejandro Schneider llega a este duelo tras vencer por 3-2 a Regatas y haber sumado su segunda victoria de manera consecutiva.

En cuanto a Circolo, también ganó por el mismo marcador a Géminis en la jornada anterior. Las dirigidas por el técnico argentino Marcos Blanco van por un triunfo que les permita superar a las íntimas en la tabla de posiciones.

¿Cuándo juega Alianza Lima - Circolo?

El partido entre Alianza Lima y Circolo, correspondiente a la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará el domingo 1 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Circolo?

El encuentro entre Alianza Lima y Circolo iniciará a las 6.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima - Circolo?

La cobertura del encuentro entre Alianza Lima y Circolo por la Liga Peruana de Vóley irá a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial del canal y a través de su página web.

Entradas del partido Alianza Lima - Circolo

La venta de las entradas para el encuentro entre Alianza Lima y Circolo se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus.