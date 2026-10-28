Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVORecorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre
Deportes

Alianza Lima - Circolo: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

Los equipos de Alianza Lima y Circolo se verán las caras en el Polideportivo Lucha Fuentes por la tercera jornada en la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima y Circolo se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima/Circolo/composición LR
Alianza Lima y Circolo se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima/Circolo/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Arranca una nueva jornada en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Alianza Lima y Circolo se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la fecha en el Polideportivo Lucha Fuentes. El equipo dirigido por Alejandro Schneider llega a este duelo tras vencer por 3-2 a Regatas y haber sumado su segunda victoria de manera consecutiva.

En cuanto a Circolo, también ganó por el mismo marcador a Géminis en la jornada anterior. Las dirigidas por el técnico argentino Marcos Blanco van por un triunfo que les permita superar a las íntimas en la tabla de posiciones.

Puedes ver

Universitario - Olva Latino: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima - Circolo?

El partido entre Alianza Lima y Circolo, correspondiente a la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará el domingo 1 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Circolo?

El encuentro entre Alianza Lima y Circolo iniciará a las 6.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 6.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8.30 p. m.
Puedes ver

Mauro Cantoro sorprendió al proponer a figura de Alianza Lima como refuerzo de Universitario: "Es un desperdicio que esté afuera"

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima - Circolo?

La cobertura del encuentro entre Alianza Lima y Circolo por la Liga Peruana de Vóley irá a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial del canal y a través de su página web.

Entradas del partido Alianza Lima - Circolo

La venta de las entradas para el encuentro entre Alianza Lima y Circolo se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus.

  • General Sur: S/25
  • General Norte: S/25
  • General Oriente: S/25
  • General Occidente: S/25
  • Sur Preferente: S/30
  • Norte Preferente: S/30
  • Oriente Preferente: S/45
  • Occidente Preferente: S/45

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comisión de Justicia de Diputados aprueba dictámenes para derogar "ley soto" y extinción de Dominio

Los partidos árabes serían la clave para formar el próximo gobierno en Israel tras la derrota de Netanyahu

Atención residentes de Nueva York | En esta fecha comenzarán a entregar tarjetas EBT con chip para SNAP

Deportes

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 14

Sofía Mulanovich: “Mi propósito era llegar lo más lejos que podía con el surf, porque era lo que amaba hacer”

Boca Juniors - River Plate: fecha, hora y canal de TV para ver el Superclásico del fútbol argentino

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Justicia de Diputados aprueba dictámenes para derogar "ley soto" y extinción de Dominio

Esterilizaciones forzadas: víctimas rechazan el archivo fiscal y exigen justicia para más de 4.000 mujeres

Perú se abstiene de votar en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba en Asamblea General de la ONU