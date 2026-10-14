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Estos serán nuestros deportistas que competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El Team Perú estará presente en este evento que se realizará en África del 31 de octubre al 13 de noviembre con 15 atletas de 11 deportes.

El Team Perú estará presente con 15 deportistas en 11 disciplinas deportivas. Foto: IPD
El Team Perú estará presente con 15 deportistas en 11 disciplinas deportivas. Foto: IPD
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El objetivo es competir y dejar en alto el nombre del país. El Team Perú que representa el Comité Olímpico Peruano en sus 102 años de fundación, tendrá el protagonismo principal en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 que se desarrollarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal, África y donde competiremos con 15 atletas en 11 deportes. "Vamos con el futuro de la patria a unos Juegos Olímpicos donde van los mejores atletas del mundo", dijo Renzo Manyari, presidente del COP.

El Perú estará presente con 15 deportistas en 11 disciplinas deportivas. En Atletismo estará Thiago Fernando Goyzueta Carnero y Rocío Andía Arotaipe. En Ciclismo, Haru Alejandra Quinto Marin. En Esgrima: Astrid Bravo Ortega y en Judo: Yesús Emanuel Perea Vallve. En Lucha, Stacy Estrella Rodriguez Tello y en Natación: Doménico Lorenzo Sotomayor Acuña y Cielo Scarlet Moya Vargas. En Remo va Teo Rubio Bernuy y en Skateboarding: Jacen Johan Yactayo Díaz. En Taekwondo irá Ximena Haydee Zapata Peña y en Tenis de mesa: Natzumi Valentina Aquije Condezo y Samuel Andrés Duffoo Guevara. Finalmente, en Vela vamos con Salvador Rodrigo Tenorio Rubio y Paula Ledgard Wagner de Reyna.

Astrid Bravo Ortega representará al Team Perú en Esgrima. Foto: IPD

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Es importante destacar que el Team Perú viaja a estos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con indumentaria de la marca deportiva Head de las Tiendas Ripley. Esta marca acompañará a nuestros deportistas en su camino a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 con el paso previo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

“Quince jóvenes atletas que llevarán la bandera del Perú a una de las grandes citas del deporte juvenil internacional. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta experiencia olímpica. #TeamPerú #Dakar2026 #JuegosOlímpicosDeLaJuventud #Perú”, indican las redes sociales del Comité Olímpico Peruano que una vez más representará a nivel internacional el deporte peruano asistiendo a nuestros deportistas en África.

Doménico Lorenzo Sotomayor Acuña y Cielo Scarlet Moya Vargas serán los representantes en Natación. Foto: IPD

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La competencia reunirá a unos 2.700 atletas (entre 14 y 18 años), quienes participarán en 25 deportes oficiales. Las pruebas se desarrollarán en tres zonas: Dakar, Diamniadio y Saly. Aunque se trata de una competencia olímpica, los Juegos de la Juventud tienen algunas diferencias con los Juegos Olímpicos tradicionales. La primera edición de verano se realizó en Singapur en 2010, seguida por Nanjing, China, en 2014 y Buenos Aires, Argentina, en 2018. Dakar será la cuarta edición de verano y marcará el regreso del evento después de ocho años. La edición que estaba prevista para 2022 fue pospuesta y finalmente se realizará en 2026.

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