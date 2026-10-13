IPD reconoce a la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball para el período 2025-2028

El último partido internacional de una selección peruana de basketball, en el circuito FIBA, fue en el año 2016. Foto: Cortesía

El último partido internacional de una selección peruana de basketball, en el circuito FIBA, fue en el año 2016. Foto: Cortesía

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) reconoció a la nueva Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) para el período del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2028, una medida que busca impulsar la organización y el crecimiento de este deporte en el país.

La directiva está conformada por: Víctor Cisneros Colchado: presidente; Sylvia Ramírez Martínez: vicepresidenta; Víctor Hugo Díaz Silva: tesorero; José Benavides Silva: secretario; Saúl Sierra Ríos: vocal; José Luis Breña Cenzano: vocal y Yango Tinoco Astuhuamán: vocal.

“Esta decisión, adoptada durante la gestión de Óscar Fernández Cáceres al frente del IPD, representa un avance importante para resolver una situación que permanecía pendiente desde hace años y que impedía la culminación del proceso de reafiliación internacional de la FDPB (…). Es una decisión que representa el triunfo de la legalidad. La FDPB está compuesta por más de 60 ligas afiliadas que trabajan en armonía. Es importante que el Estado brinde el marco y la estabilidad necesaria para que las instituciones que hacen deporte puedan trabajar con normalidad” declaró Víctor Cisneros.

Con este reconocimiento, la FDPB, que ya se encuentra reconocida por el Comité Olímpico Peruano (COP) y por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), ahora podrá enfocarse en completar los procedimientos pendientes para su reafiliación ante la FIBA, uno de los principales objetivos institucionales para el desarrollo del basketball peruano.

Basketball en los Juegos Panamericanos

La participación del básquetbol en los Juegos Panamericanos Lima 2027 sigue en duda, pero no por la actual desafiliación de la FDPB ante la FIBA, sino por la falta de acuerdo entre PANAM SPORTS y el máximo organismo del baloncesto internacional respecto a las edades de los competidores. Mientras la primera organización solicita que participen selecciones absolutas (adultas), la FIBA plantea competir con categorías juveniles sub-20 o sub-19.

Por otro lado, la selección peruana no disputa un torneo oficial de la FIBA desde 2016. Tras el reciente reconocimiento institucional, la directiva de la FDPB debe registrarse en el RENADE e informar el proceso a la FIBA para iniciar los trámites de reafiliación, cuya aprobación por parte del Buró Central y la Asamblea de Federaciones podría definirse entre diciembre de este año y marzo del próximo.