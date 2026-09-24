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Perú hace historia con dos medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Domenico Suárez consiguió la medalla de oro y Patricia Pérez obtuvo la de plata en la primera participación oficial de los esports en los Juegos Suramericanos.

Domenico Suárez y Patricia Pérez obtuvieron medallas en la primera participación oficial de los esports en los Juegos Suramericanos. Foto: IPD
Domenico Suárez y Patricia Pérez obtuvieron medallas en la primera participación oficial de los esports en los Juegos Suramericanos. Foto: IPD
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Perú hizo historia en Santa Fe 2026 con dos medallas en EA SPORTS FC, disciplina que formó parte por primera vez del programa oficial de los Juegos Suramericanos. Domenico Suárez se consagró campeón en la categoría masculina, mientras que Patricia Pérez alcanzó el segundo lugar en la competencia femenina.

Suárez tuvo una final exigente frente al venezolano Jorge Juares. El peruano comenzó con una victoria por 3-2, pero su rival respondió con un 6-3. Todo se definió en el tercer encuentro, donde Suárez se impuso por 6-2 para quedarse con el oro con un marcador global de 12-10.

Antes de llegar a la final, el representante peruano había superado al argentino Lautaro Zuviría por 9-4 en el marcador global de las semifinales.

"Estoy muy feliz por esta experiencia. Fue la primera vez que los esports participaron en los Juegos y tuve la oportunidad de representar a mi país. Desde niño siempre soñé con representar al Perú y poder cantar el himno en el extranjero. Cuando conseguí el oro, recordé todas las horas y todo el esfuerzo que le he dedicado a los esports. Todo valió la pena", señaló Suárez.

El jugador también habló sobre el equilibrio entre la competencia y su formación profesional. Suárez destacó que, además de desarrollar su carrera en los esports, logró culminar sus estudios de Comunicaciones en la Universidad de Lima.

"Si disfrutan de un juego y quieren competir, es importante saber dividir bien el tiempo. Siempre tuve como objetivo llevar las dos cosas a la par. El comienzo puede ser difícil, pero nunca hay que rendirse. Con perseverancia y dedicación se pueden cumplir los sueños", agregó.

Doménico Suárez ganó medalla de oro en los Juegos Suramericanos. Foto: IPD

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En la categoría femenina, Patricia Pérez llegó hasta la gran final y disputó el título frente a la argentina Daniela Arias. La peruana estuvo cerca de quedarse con la medalla de oro, pero terminó cayendo por un global de 7-6 y se quedó con la presea de plata.

Para Pérez, el resultado también permitió demostrar el nivel que existe en el país dentro de EA SPORTS FC.

"Creo que el jugador peruano de FC tiene mucho nivel. Al vivir esta experiencia de cerca y representar al Perú junto a mi compañero en una competencia tan importante, demostramos que tenemos mucho nivel. Él consiguió el oro y yo la plata, y estoy muy orgullosa de cómo representamos al país", comentó.

La representante nacional también resaltó el crecimiento de la escena femenina y la importancia de contar con competencias que permitan descubrir y desarrollar nuevos talentos.

"Los esports han ido creciendo y existe mayor interés, competencias, difusión y marcas involucradas. Sin embargo, en FC femenino todavía estamos un poco atrás. Estos Juegos fueron importantes porque fue la primera vez que las mujeres pudimos representar a nuestros países en una competencia de esta magnitud dentro de esta disciplina", explicó.

Pérez también recordó que, antes de Santa Fe 2026, solo había participado en una competencia femenina de EA SPORTS FC en Perú, torneo en el que consiguió el campeonato y obtuvo su clasificación para representar al país.

"Todavía hay mucho talento que no conocemos porque faltan competencias, espacios y visibilidad. Muchas chicas más jóvenes quizá ni siquiera saben que pueden dedicarse a esto o representar a su país. El crecimiento puede ser lento, pero está ocurriendo", afirmó.

Santa Fe 2026 también significó para Pérez su primera competencia internacional. Años atrás había participado en Fame Her Game, una experiencia desarrollada en Suiza para impulsar la presencia femenina en los esports, que considera importante para su preparación.

"Me ayudó a entender lo que significa tener a una rival enfrente, jugar con público, con transmisiones y bajo presión. En los esports, el talento y el nivel competitivo son solo una parte. La preparación mental también es fundamental", señaló.

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Las competencias de esports se desarrollaron en Rosario, con el L2 Arena del Mercado del Patio como uno de los escenarios para EA SPORTS FC. El programa también incluyó VALORANT y Assetto Corsa GT.

Con sus resultados, Domenico Suárez y Patricia Pérez lograron las primeras medallas de Perú en los esports dentro de los Juegos Suramericanos y dejaron un registro histórico para el país en la primera edición en la que esta disciplina fue incluida oficialmente.

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