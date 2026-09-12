HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

F1 Gran Premio de España Madrid EN VIVO: clasificación, parrilla y dónde ver la carrera

El GP de Madrid de la Fórmula 1 se correrá en el Madring Sur este domingo 13 de septiembre a partir de las 8:00 a. m. peruana / 3:00 p. m. hora de España.

Norris, Antonelli y Verstappen listos para la batalla en Madrid
Norris, Antonelli y Verstappen listos para la batalla en Madrid | FOTO: F1
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gran Premio de España promete ser una cita vibrante este domingo 13 de septiembre en el nuevo circuito de Madring, que tras una clasificación ajustadísima, Lando Norris se llevó la pole con una vuelta espectacular de 1:31.824, apenas once milésimas por delante de Kimi Antonelli y con Max Verstappen completando el trío de cabeza. La pista, exigente y técnica, ha demostrado ser un reto incluso para los más experimentados, con temperaturas elevadas y curvas que no perdonan errores.

Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz partirán desde posiciones complicadas —17º y 18º respectivamente—, pero buscarán aprovechar cualquier incidente o estrategia para escalar en la carrera. Con los Mercedes y McLaren dominando el ritmo y Ferrari intentando recuperar terreno, el GP de España se perfila como una batalla de resistencia y precisión.

GP Madrid, España: Parrilla de salida

A continuación te dejamos el orden de salida de los pilotos para la Fórmula 1, que se desarrollará en Madrid.

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Lewis Hamilton (Ferrari)
  5. Charles Leclerc (Ferrari)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Liam Lawson (Red Bull)
  9. Franco Colapinto (Alpine)
  10. Arvin Lindblad (Racing Bulls)
  11. Nico Hülkenberg (Audi)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  16. Alexander Albon (Williams)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Checo Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Oliver Bearman (Haas)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

F1: clasificación

Pos. Piloto Puntos Podios

  1. 🇮🇹 A. Antonelli (Mercedes) — 207 puntos | 7 triunfos | 11 podios
  2. 🇬🇧 G. Russell (Mercedes) — 187 puntos | 7 triunfos | 8 podios
  3. 🇬🇧 L. Hamilton (Ferrari) — 181 puntos | 5 triunfos | 7 podios
  4. 🇬🇧 L. Norris (McLaren) — 171 puntos | 1 triunfo | 4 podios
  5. 🇲🇨 C. Leclerc (Ferrari) — 156 puntos | 1 triunfo | 4 podios
  6. 🇳🇱 M. Verstappen (Red Bull) — 127 puntos | 5 triunfos | 6 podios
  7. 🇦🇺 O. Piastri (McLaren) — 119 puntos | 1 triunfo | 3 podios
  8. 🇫🇷 I. Hadjar (Red Bull) — 71 puntos | 0 triunfos | 1 podio
  9. 🇳🇿 L. Lawson (Red Bull) — 51 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  10. 🇫🇷 P. Gasly (Alpine) — 41 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  11. 🇸🇪 A. Lundblad (Alpine) — 29 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  12. 🇦🇷 F. Colapinto (Alpine) — 21 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  13. 🇬🇧 R. Bearman (Haas) — 18 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  14. 🇧🇷 G. Bortoleto (AUS) — 10 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  15. 🇩🇪 N. Hulkenberg (Haas) — 8 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  16. 🇪🇸 C. Sainz Jr (Williams) — 6 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  17. 🇹🇭 A. Albon (Williams) — 5 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  18. 🇫🇷 E. Ocon (Alpine) — 3 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  19. 🇪🇸 F. Alonso (Aston Martin) — 3 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  20. 🇯🇵 Y. Tsunoda (RB) — 0 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  21. 🇨🇦 L. Stroll (Aston Martin) — 0 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  22. 🇫🇮 V. Bottas (Cadillac) — 0 puntos | 0 triunfos | 0 podios
  23. 🇲🇽 S. Pérez (Cadillac) — 0 puntos | 0 triunfos | 0 podios

Fórmula 1: hora del GP de Madrid, España

  • Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 08:00h
  • México: 07:00h
  • Bolivia y Venezuela: 09:00h
  • Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 10:00h
  • España: 15:00h

¿Dónde ver la F1 y el GP de España, Madrid?

  • Perú y Sudamérica: Disney+ (ESPN) y F1 TV Pro.
  • España: DAZN F1 y en abierto por Telecinco
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿A qué hora empieza el GP de Australia 2026 vía ESPN y Disney Plus por la nueva temporada de la Fórmula 1?

¿A qué hora empieza el GP de Australia 2026 vía ESPN y Disney Plus por la nueva temporada de la Fórmula 1?

LEER MÁS
Calendario de la F1 2026: fechas, horarios y dónde ver carreras de los Grandes Premios de Fórmula 1

Calendario de la F1 2026: fechas, horarios y dónde ver carreras de los Grandes Premios de Fórmula 1

LEER MÁS
El piloto mexicano 'Checo' Pérez regresa a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac para 2026

El piloto mexicano 'Checo' Pérez regresa a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac para 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025