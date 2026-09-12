F1 Gran Premio de España Madrid EN VIVO: clasificación, parrilla y dónde ver la carrera
El GP de Madrid de la Fórmula 1 se correrá en el Madring Sur este domingo 13 de septiembre a partir de las 8:00 a. m. peruana / 3:00 p. m. hora de España.
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El Gran Premio de España promete ser una cita vibrante este domingo 13 de septiembre en el nuevo circuito de Madring, que tras una clasificación ajustadísima, Lando Norris se llevó la pole con una vuelta espectacular de 1:31.824, apenas once milésimas por delante de Kimi Antonelli y con Max Verstappen completando el trío de cabeza. La pista, exigente y técnica, ha demostrado ser un reto incluso para los más experimentados, con temperaturas elevadas y curvas que no perdonan errores.
Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz partirán desde posiciones complicadas —17º y 18º respectivamente—, pero buscarán aprovechar cualquier incidente o estrategia para escalar en la carrera. Con los Mercedes y McLaren dominando el ritmo y Ferrari intentando recuperar terreno, el GP de España se perfila como una batalla de resistencia y precisión.
GP Madrid, España: Parrilla de salida
A continuación te dejamos el orden de salida de los pilotos para la Fórmula 1, que se desarrollará en Madrid.
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Arvin Lindblad (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Oliver Bearman (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
F1: clasificación
Pos. Piloto Puntos Podios
- 🇮🇹 A. Antonelli (Mercedes) — 207 puntos | 7 triunfos | 11 podios
- 🇬🇧 G. Russell (Mercedes) — 187 puntos | 7 triunfos | 8 podios
- 🇬🇧 L. Hamilton (Ferrari) — 181 puntos | 5 triunfos | 7 podios
- 🇬🇧 L. Norris (McLaren) — 171 puntos | 1 triunfo | 4 podios
- 🇲🇨 C. Leclerc (Ferrari) — 156 puntos | 1 triunfo | 4 podios
- 🇳🇱 M. Verstappen (Red Bull) — 127 puntos | 5 triunfos | 6 podios
- 🇦🇺 O. Piastri (McLaren) — 119 puntos | 1 triunfo | 3 podios
- 🇫🇷 I. Hadjar (Red Bull) — 71 puntos | 0 triunfos | 1 podio
- 🇳🇿 L. Lawson (Red Bull) — 51 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇫🇷 P. Gasly (Alpine) — 41 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇸🇪 A. Lundblad (Alpine) — 29 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇦🇷 F. Colapinto (Alpine) — 21 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇬🇧 R. Bearman (Haas) — 18 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇧🇷 G. Bortoleto (AUS) — 10 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇩🇪 N. Hulkenberg (Haas) — 8 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇪🇸 C. Sainz Jr (Williams) — 6 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇹🇭 A. Albon (Williams) — 5 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇫🇷 E. Ocon (Alpine) — 3 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇪🇸 F. Alonso (Aston Martin) — 3 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇯🇵 Y. Tsunoda (RB) — 0 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇨🇦 L. Stroll (Aston Martin) — 0 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇫🇮 V. Bottas (Cadillac) — 0 puntos | 0 triunfos | 0 podios
- 🇲🇽 S. Pérez (Cadillac) — 0 puntos | 0 triunfos | 0 podios
Fórmula 1: hora del GP de Madrid, España
- Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 08:00h
- México: 07:00h
- Bolivia y Venezuela: 09:00h
- Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 10:00h
- España: 15:00h
¿Dónde ver la F1 y el GP de España, Madrid?
- Perú y Sudamérica: Disney+ (ESPN) y F1 TV Pro.
- España: DAZN F1 y en abierto por Telecinco