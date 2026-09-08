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FC Porto vs Manchester City EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de HOY por la fase liga de la Champions League

El equipo de Erling Haaland y compañía se estrena en la Champions League 2026-27 en el Estadio do Dragão. Sigue la transmisión del City vs Porto en directo.

FC Porto vs Manchester City juegan Portugal por la Champions League. Foto: composición LR/Porto/GOAL
FC Porto vs Manchester City juegan Portugal por la Champions League. Foto: composición LR/Porto/GOAL
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La primera fecha de la UEFA Champions League tendrá como uno de los principales atractivos el partido FC Porto vs Manchester City EN VIVO HOY. El cotejo empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 5.

Luego de 10 años bajo el mando de Pep Guardiola, el conjunto inglés empieza un nuevo ciclo en el torneo internacional con la dirección del italiano Enzo Maresca. Se espera que jugadores como Erling Haaland y Doku estén desde el arranque.

PUEDES VER: Cienciano - Montevideo City Torque: fecha, hora y canal del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

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¿A qué hora juega FC Porto vs Manchester City por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre ingleses y portugueses podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver FC Porto vs Manchester City?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN 5 en Sudamérica (excepto Brasil y Argentina).

  • Sudamérica: ESPN 5, Disney Plus
  • Argentina: Fox Sports
  • Brasil: Max
  • Centroamérica y México: Disney Plus y FOX One
  • Estados Unidos: TUDN, Unimás
  • España: Movistar+

PUEDES VER: Barcelona - Feyenoord: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

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Últimos partidos de Manchester City

  • Manchester City 1-0 Coventry | 05.09.26
  • Crystal Palace 1-4 Manchester City | 28.08.26
  • Manchester City 2-1 Bournemouth | 23.08.26
  • Arsenal 3-0 Manchester City | 16.08.26
  • Manchester City 3-1 Atlético de Madrid | 09.08.26

Últimos partidos de FC Porto

  • FC Porto 2-1 Moreirense | 04.09.26
  • Académico Viseu 0-3 FC Porto | 29.08.26
  • FC Porto 2-0 Arouca | 23.08.26
  • Rio Ave 0-2 FC Porto | 15.08.26
  • FC Porto 2-0 Alverca | 09.08.26


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