¿Cuándo iniciará la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley?

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 ya tiene una nueva fecha tentativa para su inicio. El campeonato femenino, que estaba previsto originalmente para arrancar el 5 de octubre, podría comenzar recién durante la tercera semana de ese mes, debido a que la Federación Peruana de Vóley (FPV) aún no oficializa las bases de la competencia.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Julio Peña, la fecha que se viene manejando como referencia es el 18 de octubre de 2026. Sin embargo, el día exacto todavía no ha sido confirmado por la Federación Peruana de Vóley.

¿Qué falta definir para el inicio de la Liga Peruana de Vóley?

La principal incertidumbre está relacionada con las bases que regirán la nueva temporada. La FPV todavía debe aprobar oficialmente las condiciones del campeonato, por lo que convocó a los clubes participantes a una reunión para revisar los puntos que continúan generando discrepancias.

Entre los aspectos que permanecen en evaluación se encuentran las condiciones para la inscripción y participación de las voleibolistas extranjeras. Mientras estos temas no sean definidos, tampoco podrá confirmarse de manera oficial el nuevo calendario de la competencia.

La situación genera cierta incertidumbre para los clubes, que ya trabajan en la conformación de sus planteles y vienen disputando encuentros de preparación con miras al comienzo de la temporada.

Alianza Lima se consagró tricampeón en la última temporada.

El cambio de fecha no necesariamente representa una dificultad para todos los equipos. Uno de los clubes que podría beneficiarse con algunos días adicionales de preparación es Universitario de Deportes.

El conjunto crema cuenta con varias jugadoras convocadas a la selección peruana, que afrontará compromisos internacionales. Por ello, una postergación del comienzo del campeonato permitiría que el equipo tenga más tiempo para trabajar mientras sus voleibolistas se encuentran con el combinado nacional.

¿Cómo afectaría el cambio de fecha al calendario?

Si finalmente la Liga Peruana de Vóley comienza alrededor del 18 de octubre, la organización tendrá que realizar ajustes para completar todas las etapas del campeonato dentro del tiempo disponible.

El calendario podría incluir algunas jornadas entre semana, especialmente considerando que durante 2027 existen otros acontecimientos deportivos programados que también ocupan parte del calendario.

Por ahora, el 18 de octubre debe considerarse únicamente como una fecha tentativa. La FPV será la encargada de confirmar oficialmente cuándo comenzará la temporada 2026/27.

¿Cuántos equipos participarán en la Liga Peruana de Vóley 2026/27?

Otra de las novedades de la próxima temporada será la cantidad de clubes participantes. De acuerdo con la planificación conocida hasta el momento, el campeonato contará con 11 equipos.

La cifra implica que, al tratarse de una cantidad impar de participantes, uno de los clubes deberá descansar en cada jornada. Asimismo, todavía está pendiente conocer oficialmente si se mantendrá el formato empleado durante la última temporada.

Los equipos que aparecen en la planificación son: