Partidos de hoy, jueves 27 de agosto: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 27 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Europa League, Copa Caliente, LaLiga). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo y Disney+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Barcelona afrontará su primer partido de local en LaLiga de España. Por otra parte, se realizará el sorteo de la Champions League para conocer los duelos de la fase liga.

Partidos de LaLiga de España HOY

Celta de Vigo vs Osasuna

Hora: 1.30 p. m.

Canal: DSports

Barcelona vs Athletic Club

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Copa Caliente HOY

ADT vs CD Moquegua

Hora: 3.00 p. m.

Canal: YouTube Bicolor+

Sorteo de la Champions League HOY

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Europa League HOY

Kauno Zalgiris vs Besiktas

Hora: 12.00 p. m.

Canal: DAZN

Aarhus vs Benfica

Hora: 1.00 p. m.

Canal: SporTV

Anderlecht vs Kairat Almaty

Hora: 1.30 p. m.

Canal: ATV

Partidos de la Copa Brasil HOY