Partidos de hoy, jueves 27 de agosto: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Europa League, LaLiga de España y el sorteo de la Champions League.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 27 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Europa League, Copa Caliente, LaLiga). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo y Disney+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Barcelona afrontará su primer partido de local en LaLiga de España. Por otra parte, se realizará el sorteo de la Champions League para conocer los duelos de la fase liga.
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Partidos de LaLiga de España HOY
- Celta de Vigo vs Osasuna
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: DSports
- Barcelona vs Athletic Club
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Copa Caliente HOY
- ADT vs CD Moquegua
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+
Sorteo de la Champions League HOY
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
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Partidos de la Europa League HOY
- Kauno Zalgiris vs Besiktas
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DAZN
- Aarhus vs Benfica
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: SporTV
- Anderlecht vs Kairat Almaty
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: ATV
Partidos de la Copa Brasil HOY
- Internacional vs Gremio
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports