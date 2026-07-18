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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? Hoy sábado 18 de julio de 2026 continúa la jornada deportiva con grandes duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales como DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Hoy se juega el encuentro que define qué selección se quedará con el tercer puesto del certamen mundialista. Las selecciones de Francia e Inglaterra serán las encargadas de disputar el duelo este sábado. A poco de finalizar el Mundial, este será el único partido del día. Ambos equipos llegan de caer en las semifinales. Francia no pudo ante España, mientras que Inglaterra fue eliminada a manos de Argentina. Por lo tanto, se espera un enfrentamiento muy parejo para conocer qué equipo se llevará este premio de consuelo tras haber llegado a instancias decisivas.

Partidos del Mundial 2026 HOY