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Deportes

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver la última semifinal del torneo.

Programación de los partidos de hoy en el Mundial 2026, miércoles 15 de julio. Foto: composición LR/AFP
Programación de los partidos de hoy en el Mundial 2026, miércoles 15 de julio. Foto: composición LR/AFP
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¿A qué hora y dónde ver todos los partidos del Mundial 2026? HOY miércoles 15 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con grandes encuentros en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Luego de la clasificación de España a la final del Mundial 2026, las selecciones de Argentina e Inglaterra definirán el último boleto.

PUEDES VER: Kylian Mbappé y su contundente mensaje tras la eliminación de Francia del Mundial 2026: "Hay una enorme decepción"

lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Argentina vs Inglaterra
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: América TV/DSports / Paramount+
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium Stadium (Atlanta, Estados Unidos).
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