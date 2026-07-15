¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Programación de los partidos de hoy en el Mundial 2026, miércoles 15 de julio. Foto: composición LR/AFP

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¿A qué hora y dónde ver todos los partidos del Mundial 2026? HOY miércoles 15 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con grandes encuentros en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Luego de la clasificación de España a la final del Mundial 2026, las selecciones de Argentina e Inglaterra definirán el último boleto.

Partidos del Mundial 2026 HOY