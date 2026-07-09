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Evelyn Inga fue reconocida por el MIMP tras ganar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Atletismo 2026

La marchista peruana fue homenajeada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tras conquistar el oro en el Panamericano de Atletismo 2026 y asegurar su cupo a Lima 2027.

Evelyn Inga disputará los Juegos Panamericanos Lima 2027. Foto: Silvana Quiñonez / URPI-LR
Evelyn Inga disputará los Juegos Panamericanos Lima 2027. Foto: Silvana Quiñonez / URPI-LR
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reconoció hoy a la destacada marchista peruana Evelyn Inga por obtener la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Atletismo 2026, realizado en Medellín, Colombia, así como por lograr la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Durante la ceremonia de homenaje, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, destacó que el éxito de la deportista refleja el talento, la disciplina y la perseverancia, lo cual la consolida como referente para niñas, adolescentes y mujeres que buscan desarrollar su máximo potencial en el deporte y en otros ámbitos de la sociedad.

Evelyn Inga fue homenajeada tras ganar el oro en el Panamericano de Atletismo 2026. Foto: Silvana Quiñonez / URPI-LR

Evelyn Inga fue homenajeada tras ganar el oro en el Panamericano de Atletismo 2026. Foto: Silvana Quiñonez / URPI-LR

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Pronunciamiento de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona

La ministra del MIMP celebró la histórica medalla de oro conseguida por Evelyn Inga en el Panamericano de Atletismo 2026. ”Es un honor tenerte en esta institución, porque eres una deportista que ha podido traer una medalla de oro a nuestro país”, mencionó Edith Pariona. De igual forma, celebró su pase a los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde se espera que represente de la mejor manera al Perú.

Pronunciamiento de la viceministra de la Mujer, Elba Espinoza

Elba Espinoza reconoció el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de Evelyn Inga para lograr sus objetivos trazados. ”Este logro que te ha permitido clasificar a los Juegos Panamericanos, Lima, 2027. Evelyn representa una generación de mujeres fuertes, determinadas y aguerridas”, indicó la viceministra de la Mujer.

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Pronunciamiento de Evelyn Inga, peruana que obtuvo la medalla de oro en Atletismo

Evelyn Inga se ubicó entre las 10 mejores del mundo. “Para mí, después de haber logrado de ser un atleta olímpica, es donde empiezo a tener otra visión del deporte. Ubicarme entre las 10 mejores del mundo. Es un compromiso enorme de que te miden a ver como un ejemplo el cual tenemos una responsabilidad más grande con el país. Me gradué en la Universidad Nacional Centro del Perú en el 2021 y estudie trabajo social y después de eso fui por mi sueño olímpico”, comentó.

Declaraciones de Evelyn Inga

“Estoy muy motivada para llegar en la mejor forma físicamente y espiritualmente a los juegos panamericano, Lima, 2027”, mencionó la atleta y recalcó que se prepara a diario para estar siempre en el podio.

Sobre sus otras competencias

Evelyn Inga indicó que estará presente en un tour por Europa desde marzo hasta junio. A fines de julio y agosto, iniciarán los Panamericanos. Luego será el Mundial de Atletismo 2027 en Beijing.

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