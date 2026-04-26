Se escribe un nuevo capítulo en la historia del deporte. La Maratón de Londres marcará un antes y un después en el atletismo. El keniano Sabastian Sawe se convirtió en leyenda tras romper la barrera de las 2 horas en esta distancia.

Con un tiempo de 1:59:30, el deportista de 31 años logró algo que muchos consideraban imposible. Sus compatriotas Kelvin Kiptum (2:00:35) y Eliud Kipchoge lo habían intentado sin éxito.

Sabastian Sawe y su histórico tiempo en la Maratón de Londres

La Maratón de Londres quedará grabada en los libros de historia. Sebastian Sawe no fue el único que logró bajar la mítica barrera de las 2 horas, el etíope Yomif Kejelcha ocupó el segundo lugar con un tiempo de 1:59:30, en lo que representó su debut en los 42 kilómetros.

De esta manera, son dos los fondistas que rompieron el récord mundial y, por ende, se adjudicaron las mejores marcas de todos los tiempos.

¿Qué dijo Sabastian Sawe tras ganar la Maratón de Londres?

Apenas finalizó la prueba, Sawe se mostró muy contento por este hito. Además, señaló que el desempeño de sus rivales fue determinante en su victoria.

“Es un día histórico para mí… La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte”, manifestó en diálogo con la BBC.

“Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado”, agregó.