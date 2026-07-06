Kylian Mbappé responde con dureza a senadora paraguaya tras ataques racistas: "Usted es una mujer despreciable"

Kylian Mbappé respondió con firmeza a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien hizo comentarios racistas tras el partido entre Francia y Paraguay en el Mundial 2026. | Foto: Composición

Kylian Mbappé respondió con firmeza a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien hizo comentarios racistas tras el partido entre Francia y Paraguay en el Mundial 2026. | Foto: Composición

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Kylian Mbappé rompió su silencio y respondió con firmeza a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien lanzó una serie de comentarios racistas en su contra tras el partido entre Francia y Paraguay por el Mundial 2026. A través de sus redes sociales, el delantero francés rechazó las declaraciones de la legisladora y aseguró que sus palabras no representan al pueblo paraguayo.

El atacante, una de las principales figuras de la selección francesa, calificó a Amarilla como una persona "despreciable e indigna de su cargo" y condenó el discurso de odio difundido en su contra. Su pronunciamiento generó una rápida repercusión en redes sociales y medios internacionales.

Respuesta de Kylian Mbappé a Celeste Amarilla

PUEDES VER: Bélgica y UEFA muestran su rechazo contra la FIFA por anular expulsión de Folarin Balogun en el Mundial 2026

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre la senadora paraguaya?

La polémica se originó luego de que Celeste Amarilla publicara una serie de mensajes con insultos racistas dirigidos al futbolista francés. Entre otras expresiones ofensivas, cuestionó su origen y nacionalidad, además de criticar su actitud durante y después del encuentro frente a Paraguay.

En respuesta, Mbappé publicó un contundente comunicado en su cuenta de X. "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", escribió el delantero, dejando clara su postura frente a los ataques recibidos.

Publicación de la senadora Celeste contra Mbappé.

¿Qué dijo la senadora paraguaya?

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”, fueron los insultos racistas de la servidora publicados en sus redes sociales.

Mbappé condena el racismo y defiende la imagen de Paraguay

En el mismo mensaje, el campeón del mundo lamentó que las declaraciones de la senadora hayan desviado la atención del desempeño deportivo de Paraguay durante el Mundial 2026. Según señaló, la controversia terminó opacando el esfuerzo realizado por la selección y proyectando una imagen negativa del país ante la comunidad internacional.

Mbappé también reafirmó su rechazo al racismo y aseguró que no permitirá que este tipo de discursos se normalicen. "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó el atacante francés, en un mensaje que recibió amplio respaldo por parte de aficionados y usuarios en redes sociales.