Partidos de hoy, martes 16 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos de este martes 16 de junio en la Copa del Mundo 2026.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 16 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con los encuentros de la primera fecha en el Mundial 2026 y en algunas ligas de Sudamérica. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La Copa del Mundo 2026 continúa y las selecciones participantes siguen afrontando sus respectivos partidos en el torneo. Entre los duelos más destacados figuran Francia vs Senegal y Argentina vs Argelia. Los encuentros de Irak vs Noruega y Austria vs Jordania completan la jornada de este martes. De igual forma, habrá acción en ligas como la de Suecia y en la segunda división de Brasil.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Francia vs Senegal
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América tvGO / Disney Plus Premium / DirecTV / Paramount+
- Irak vs Noruega
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DirecTV / Paramount+
- Argentina vs Argelia
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: América TV / Disney Plus Premium / DirecTV / Paramount+
- Austria vs Jordania
- Hora: 11.00 p. m.
- Canal: DirecTV / Paramount+
Partidos de la Serie B de Brasil HOY
- Fortaleza vs América-MG
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: SporTV
Partidos de la Superettan de Suecia HOY
- Landskrona vs Nordic United
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DAZN
- Varnamo vs Helsingborg
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DAZN