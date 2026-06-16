Partidos de hoy, martes 16 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 16 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con los encuentros de la primera fecha en el Mundial 2026 y en algunas ligas de Sudamérica. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La Copa del Mundo 2026 continúa y las selecciones participantes siguen afrontando sus respectivos partidos en el torneo. Entre los duelos más destacados figuran Francia vs Senegal y Argentina vs Argelia. Los encuentros de Irak vs Noruega y Austria vs Jordania completan la jornada de este martes. De igual forma, habrá acción en ligas como la de Suecia y en la segunda división de Brasil.

Partidos del Mundial 2026 HOY

Francia vs Senegal

Hora: 2.00 p. m.

Canal: América tvGO / Disney Plus Premium / DirecTV / Paramount+

Irak vs Noruega

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DirecTV / Paramount+

Argentina vs Argelia

Hora: 8.00 p. m.

Canal: América TV / Disney Plus Premium / DirecTV / Paramount+

Austria vs Jordania

Hora: 11.00 p. m.

Canal: DirecTV / Paramount+

Partidos de la Serie B de Brasil HOY

Fortaleza vs América-MG

Hora: 6.00 p. m.

Canal: SporTV

Partidos de la Superettan de Suecia HOY