Selección peruana: Luis Advíncula vaciló a Marcos López por su corte de cabello [VIDEO]

La selección peruana se enfrentará contra Paraguay este viernes 22 de marzo y frente a El Salvador el próximo martes 26 de marzo. Poco a poco, los jugadores convocados para la fecha doble de amistosos, se van sumando a los entrenamientos de la Bicolor en New Yersey, Estados Unidos, y uno de ellos fue Marcos López.

El campeón con Sporting Cristal y que ahora es titular indiscutible en el San José Earthquakes de la MLS, se mostró feliz por su regreso a la selección peruana, puesto que, había sido llamado por última vez para los amistosos ante Holanda y Alemania en septiembre del año pasado.

“Son jugadores interesantes, uno sueña con jugar al lado de ellos, yo que soy joven me siento muy agradecido con la vida por esta oportunidad. Admiro a cada jugador que está con la selección, ellos día a día nos sorprenden y me siento feliz de poder pertenecer y estar aquí", expresó López.

Sin embargo, mientras López declaraba ante la prensa, Luis Advíncula, uno de los jugadores que pone la cuota de humor en el ‘equipo de todos’, no dudo en vacilar al seleccionado Sub 20 por su corte de cabello. “Díganle que se corte el pelo”, gritó desde lejos el popular Bolt.

El lateral izquierdo de la 'Bicolor' solo atinó a reírse y respondió: “Es bueno que los compañeros te bromeen porque te hacen sentir parte del grupo. Ahora me dijeron que tengo que cortarme el cabello. Siempre me lo corto, pero esta vez el peluquero no llegó".

Finalmente, Marcos López, quien peleará con Miguel Trauco por el puesto de lateral izquierdo en la selección peruana, aseguró que espera que el entrenador Ricardo Gareca le brinde la oportunidad de jugar estos amistosos. “Poder ganarlos y si se me da la oportunidad de jugar, lo voy a hacer de la mejor manera para representar al país", comentó.