IPD celebrará su 45.º aniversario con actividades deportivas, académicas y culturales en Lima

IPD realizará del 8 al 14 de junio una semana de actividades. | IPD

IPD realizará del 8 al 14 de junio una semana de actividades. | IPD

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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció una serie de actividades deportivas, académicas y culturales por su 45.º aniversario institucional. La denominada Semana Deportiva IPD se desarrollará del 8 al 14 de junio y contempla capacitaciones, reconocimientos a deportistas, eventos recreativos y una carrera de 8 kilómetros abierta al público.

La programación comenzará el 8 de junio con la apertura de la Biblioteca del IPD y la presentación del Observatorio del Deporte Peruano (OPD) en el Centro Acuático de la Videna. Ambos espacios buscan facilitar el acceso a información especializada para deportistas, estudiantes e investigadores.

Las actividades continuarán los días 9 y 10 de junio con jornadas académicas, entre ellas el taller de cobertura periodística "IPD en Acción, Camino a Lima 2027", dirigido a comunicadores, y el Primer Encuentro Académico de Formación e Investigación Deportiva. Además, estudiantes del Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE) Julia Sánchez Deza recibirán un reconocimiento por sus logros deportivos.

El IPD realizará del 8 al 14 de junio una semana de actividades.

Uno de los actos centrales será la entrega de Laureles Deportivos Nacionales a deportistas y paradeportistas que obtuvieron resultados destacados para el país. La ceremonia se realizará el 10 de junio en el Estadio Nacional.

El 11 de junio también se dará inicio al Campeonato Panamericano U23 de Lucha Amateur en el Velódromo de la Videna. Asimismo, más de 300 deportistas participarán en una charla sobre el desarrollo de la marca personal en el ámbito deportivo.

La ceremonia central por el aniversario del IPD se llevará a cabo el 12 de junio en el Circuito Mágico del Agua. Un día después se realizará un festival deportivo y la entrega de kits para los inscritos en la Carrera IPD 8K.

La semana de celebraciones concluirá el 14 de junio con la Carrera IPD 8K, que tendrá como punto de partida y llegada el Estadio Nacional. Los organizadores esperan la participación de más de 4.000 corredores entre aficionados y atletas de alto rendimiento.

Según informó la entidad, las actividades buscan promover la práctica deportiva, incentivar estilos de vida saludables y fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad deportiva.