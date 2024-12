Universitario de Deportes cerrará la celebración de su centenario con el estreno del documental ‘Esta es la U’, una película que se estrenará este jueves 12 de diciembre en las diferentes salas de cine del Perú. La producción abarca un siglo de historia del club crema, el cual resalta los momentos claves y las figuras icónicas que han influenciado en la institución. Uno de los que fue contactado para hablar en este este film fue Sergio Markarián, sin embargo, al final no participó.

Daniel Farfán y Katitza Kisic, director y productora del documental, respectivamente, brindaron una entrevista a RPP y contaron que el exentrenador de la selección peruana no quiso participar de la producción porque no quiere estar expuesto a la prensa del país, ya que siente que no lo trataron bien luego de su paso por la Bicolor.

Sergio Markarián no quiso participar del documental de Universitario ‘Esta es la U’

El director de la película fue consultado sobre los personajes que faltaron en este documental y ahí contó lo que pasó con el popular ‘Mago’. Daniel Farfán precisó que el entrenador uruguayo fue amable en su trato, pero que igual se negó a declarar.

"Hubieron dos personajes (que faltaron), pero fue por distintas razones. Sergio Markarián no quiso ser entrevistado. Lo llamamos, pero no quiso. Su trato fue muy amable, él dice que quiere mucho a la ‘U’, pero que no quiere estar muy expuesto a la prensa peruana porque no lo trató bien después de su paso en la selección peruana. Eso lo tratamos de entender, lo conversamos, pero aún así no se dio", sostuvo.

Sergio Markarián fue técnico de Universitario en dos ocasiones

El actual técnico de 80 años estuvo al mando del primer equipo de la ‘U’ en dos etapas: desde septiembre de 1993 hasta mayo de 1994 y luego desde marzo de 1995 hasta abril del 1996. En 1993, pudo alcanzar la gloria y salió campeón nacional.

Posterior a ello, se fue a Sporting Cristal y en agosto del 2010 llegó al banquillo de la selección peruana hasta el 2013, año en el que se fue por malos resultados.

PUEDES VER: Los estadios del futuro que revolucionarán la arquitectura y se estrenarán en el Mundial 2034

¿Cuándo se estrena y en qué cines se podrá ver el documental 'Esta es la U'?

La producción se estrenará este jueves 12 de diciembre en multicines como UVK, CineStar, Cinerama y Movie Time. Este documental busca ofrecer a los aficionados una perspectiva profunda y detallada sobre los logros, desafíos y recuerdos que han acompañado a Universitario a lo largo de sus 100 años.

Universitario presentará documental sobre su centenario. Foto: Universitario

El tráiler del documental muestra que varios personajes emblemáticos de la historia de Universitario compartirán su testimonio. Entre ellos, se destacan figuras como ‘Chemo’ del Solar, Héctor Chumpitaz, ‘Puma’ Carranza y Roberto Martínez. Además, se incluyen entrenadores como Oswaldo Piazza, Ángel Cappa, Jorge Fossati y Fabián Bustos.