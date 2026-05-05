Partidos de hoy, martes 5 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol sudamericano y con el duelo de vuelta por la semifinal de la Champions League.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy martes 5 de mayo de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de los mejores torneos del mundo como la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
En la Champions League, Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista del certamen. Luego de empatar en el partido de ida, todo se define en Inglaterra. Por su parte, Sporting Cristal recibirá a Palmeiras por la cuarta fecha de la Copa Libertadores con el objetivo de seguir en lo más alto. Cienciano también verá acción en la Copa Sudamericana cuando visite a Puerto Cabello en Venezuela. El conjunto cusqueño se encuentra en el primer lugar de su grupo.
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Partido de la Champions League HOY
- Arsenal vs Atlético de Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Rosario Central vs Libertad
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Sporting Cristal vs Palmeiras
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Barcelona SC vs Boca Juniors
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Universidad Central vs Independiente del Valle
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Always Ready vs Lanús
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Deportivo Riestra vs Gremio
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Independiente vs Caracas
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Juventud vs Atlético Mineiro
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Puerto Cabello vs Cienciano
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DirecTV
- Recoleta vs Santos
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DirecTV
- Deportivo Cuenca vs San Lorenzo
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Saudi Pro League de Arabia HOY
- Al-Khaleej vs Al-Hilal
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: FOX Sports
Partido de la CONCACAF Champions Cup HOY
- Tigres vs Nashville
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium