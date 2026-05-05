Partidos de hoy, martes 5 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy martes 5 de mayo de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de los mejores torneos del mundo como la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En la Champions League, Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista del certamen. Luego de empatar en el partido de ida, todo se define en Inglaterra. Por su parte, Sporting Cristal recibirá a Palmeiras por la cuarta fecha de la Copa Libertadores con el objetivo de seguir en lo más alto. Cienciano también verá acción en la Copa Sudamericana cuando visite a Puerto Cabello en Venezuela. El conjunto cusqueño se encuentra en el primer lugar de su grupo.

Partido de la Champions League HOY

Arsenal vs Atlético de Madrid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Rosario Central vs Libertad

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Sporting Cristal vs Palmeiras

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Barcelona SC vs Boca Juniors

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN

Universidad Central vs Independiente del Valle

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN

Always Ready vs Lanús

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Deportivo Riestra vs Gremio

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Independiente vs Caracas

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Juventud vs Atlético Mineiro

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DirecTV

Puerto Cabello vs Cienciano

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DirecTV

Recoleta vs Santos

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DirecTV

Deportivo Cuenca vs San Lorenzo

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Saudi Pro League de Arabia HOY

Al-Khaleej vs Al-Hilal

Hora: 1.00 p. m.

Canal: FOX Sports

Partido de la CONCACAF Champions Cup HOY