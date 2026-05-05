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Deportes

Partidos de hoy, martes 5 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol sudamericano y con el duelo de vuelta por la semifinal de la Champions League.

Arsenal, Sporting Cristal y Cienciano juegan hoy martes 5 de mayo en sus respectivos torneos. Foto: Premier League/Copa Libertadores/Copa Sudamericana/composición LR
Arsenal, Sporting Cristal y Cienciano juegan hoy martes 5 de mayo en sus respectivos torneos. Foto: Premier League/Copa Libertadores/Copa Sudamericana/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy martes 5 de mayo de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de los mejores torneos del mundo como la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En la Champions League, Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista del certamen. Luego de empatar en el partido de ida, todo se define en Inglaterra. Por su parte, Sporting Cristal recibirá a Palmeiras por la cuarta fecha de la Copa Libertadores con el objetivo de seguir en lo más alto. Cienciano también verá acción en la Copa Sudamericana cuando visite a Puerto Cabello en Venezuela. El conjunto cusqueño se encuentra en el primer lugar de su grupo.

PUEDES VER: Cenaida Uribe anunció salidas en el equipo de vóley de Alianza Lima: Facundo Morando y Maeva Orlé no continuarán tras el tricampeonato

lr.pe

Partido de la Champions League HOY

  • Arsenal vs Atlético de Madrid
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Rosario Central vs Libertad
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Sporting Cristal vs Palmeiras
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Barcelona SC vs Boca Juniors
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Universidad Central vs Independiente del Valle
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Always Ready vs Lanús
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Deportivo Riestra vs Gremio
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Independiente vs Caracas
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Juventud vs Atlético Mineiro
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Puerto Cabello vs Cienciano
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Recoleta vs Santos
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Deportivo Cuenca vs San Lorenzo
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Saudi Pro League de Arabia HOY

  • Al-Khaleej vs Al-Hilal
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: FOX Sports

Partido de la CONCACAF Champions Cup HOY

  • Tigres vs Nashville
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
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