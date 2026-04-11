Partidos de hoy, sábado 11 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 11 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina, Categoría Primera A) y Europa (LaLiga de España) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Barcelona tiene la gran oportunidad de acercarse al título de LaLiga. Los blaugranas esperan aprovechar el traspié del Real Madrid; para ello, tendrán que imponerse en el derbi catalán ante el Espanyo.

Partidos de LaLiga de España HOY

Barcelona vs Espanyol

Hora: 11.30 a. m.

Canal: DSports, DGo

Sevilla vs Atlético de Madrid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Premier League HOY

Arsenal vs Bournemouth

Hora: 6.30 a. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Liverpool vs Fulham

Hora: 11.30 a. m.

Canal: Disney Plus.

Partidos de HOY en la Serie A de Italia

Milan vs Udinese

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Atalanta vs Juventus

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN 3, Disney Plus

Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

Estudiantes vs Unión Santa Fe

Hora: 3.15 p. m.

Canal: TNT Sports

Boca Juniors vs Independiente

Hora: 5.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus.

Bundesliga: partidos de HOY

St. Pauli vs Bayern Múnich

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la liga colombiana HOY