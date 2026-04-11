Partidos de hoy, sábado 11 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de LaLiga de España, Premier League y Liga Profesional Argentina.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 11 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina, Categoría Primera A) y Europa (LaLiga de España) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Barcelona tiene la gran oportunidad de acercarse al título de LaLiga. Los blaugranas esperan aprovechar el traspié del Real Madrid; para ello, tendrán que imponerse en el derbi catalán ante el Espanyo.
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Partidos de LaLiga de España HOY
- Barcelona vs Espanyol
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports, DGo
- Sevilla vs Atlético de Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Premier League HOY
- Arsenal vs Bournemouth
- Hora: 6.30 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Liverpool vs Fulham
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney Plus.
Partidos de HOY en la Serie A de Italia
- Milan vs Udinese
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Atalanta vs Juventus
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN 3, Disney Plus
Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina
- Estudiantes vs Unión Santa Fe
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Boca Juniors vs Independiente
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus.
Bundesliga: partidos de HOY
- St. Pauli vs Bayern Múnich
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de la liga colombiana HOY
- Águilas Doradas vs Junior
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Win Sports, Fanatiz
- Independiente Medellín vs Atlético Nacional
- Hora: 8.20 p. m.
- Canal: Win Sports, Fanatiz.