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Partidos de hoy, viernes 10 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de LaLiga de España, Sudamericano Sub-17 y la Liga de Naciones Femenina.

Programación de los partidos de hoy, viernes 10 de abril. Foto: composición LR/FPF/AFP
Programación de los partidos de hoy, viernes 10 de abril. Foto: composición LR/FPF/AFP

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 10 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga de Naciones Femenina, Sudamericano Sub-17) y Europa (LaLiga de España) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Real Madrid volverá al ruedo tras caer en la Champions League: el gigante español recibirá a Girona en una jornada clave de LaLiga. Por otra parte, la selección peruana se presentará en la Liga de Naciones Femenina.

PUEDES VER: Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

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Partidos de LaLiga de España HOY

  • Real Madrid vs Girona
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Liga de Naciones Femenina HOY

  • Perú vs Uruguay
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Paraguay vs Ecuador
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Chile vs Argentina
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Colombia vs Venezuela
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de HOY en el Sudamericano Sub-17

  • Perú vs Venezuela
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Brasil vs Argentina
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports.
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