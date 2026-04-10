Partidos de hoy, viernes 10 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 10 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga de Naciones Femenina, Sudamericano Sub-17) y Europa (LaLiga de España) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Real Madrid volverá al ruedo tras caer en la Champions League: el gigante español recibirá a Girona en una jornada clave de LaLiga. Por otra parte, la selección peruana se presentará en la Liga de Naciones Femenina.

Partidos de LaLiga de España HOY

Real Madrid vs Girona

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Liga de Naciones Femenina HOY

Perú vs Uruguay

Hora: 4.00 p. m.

Canal: DSports

Paraguay vs Ecuador

Hora: 6.00 p. m.

Canal: DSports

Chile vs Argentina

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DSports

Colombia vs Venezuela

Hora: 8.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de HOY en el Sudamericano Sub-17