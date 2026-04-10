Partidos de hoy, viernes 10 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de LaLiga de España, Sudamericano Sub-17 y la Liga de Naciones Femenina.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 10 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga de Naciones Femenina, Sudamericano Sub-17) y Europa (LaLiga de España) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Real Madrid volverá al ruedo tras caer en la Champions League: el gigante español recibirá a Girona en una jornada clave de LaLiga. Por otra parte, la selección peruana se presentará en la Liga de Naciones Femenina.
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Partidos de LaLiga de España HOY
- Real Madrid vs Girona
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de la Liga de Naciones Femenina HOY
- Perú vs Uruguay
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: DSports
- Paraguay vs Ecuador
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports
- Chile vs Argentina
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports
- Colombia vs Venezuela
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de HOY en el Sudamericano Sub-17
- Perú vs Venezuela
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
- Brasil vs Argentina
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports.