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Ciencia

Arqueólogos chinos descubren que una antigua cultura fabricó un arma con los restos de un meteorito

La reliquia, hallada en un pozo ritual, muestra más del 90 % de hierro y 7 % de níquel, sugiriendo un origen extraterrestre. Este descubrimiento plantea nuevas preguntas.

Este descubrimiento se une a las enigmáticas prácticas ceremoniales de la dinastía Shang
Este descubrimiento se une a las enigmáticas prácticas ceremoniales de la dinastía Shang | Foto: Composición LR | IA | Freepik

Un hallazgo arqueológico en el yacimiento de Sanxingdui ha revelado una pieza metálica inusual que podría cambiar la comprensión sobre las tecnologías antiguas en Asia. El objeto, con una antigüedad estimada de 3.000 años, fue analizado en un estudio publicado en Archaeological Research in Asia, donde se plantea que su composición provendría de hierro meteórico, es decir, material llegado desde el espacio.

La reliquia, con forma alargada similar a un hacha, fue encontrada en uno de los conocidos pozos rituales del sitio, un contexto que refuerza su posible valor simbólico. Este descubrimiento resulta particularmente relevante debido a que su fabricación se sitúa en un periodo en el que la metalurgia del hierro aún no estaba plenamente desarrollada en la región.

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Un objeto fuera de su tiempo

El artefacto fue localizado en el pozo número 7, incrustado verticalmente en una pared de tierra. Debido a su fragilidad, los especialistas optaron por extraer el bloque completo para su análisis en laboratorio, evitando así su deterioro durante el proceso.

Los estudios químicos mediante fluorescencia de rayos X revelaron una composición superior al 90% de hierro y alrededor de 7% de níquel, una combinación característica de los meteoritos metálicos.

Esta evidencia refuerza la hipótesis de que el material no fue producido con técnicas convencionales de la época, sino que tendría un origen extraterrestre.

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Una cultura enigmática y sus rituales

El asentamiento, activo entre aproximadamente el 2800 y el 600 a. C., alcanzó su apogeo durante la dinastía Shang. Este enclave es conocido por sus enigmáticas expresiones artísticas, como máscaras de bronce, esculturas, piezas de jade y marfil, muchas de ellas asociadas a ceremonias complejas.

Los llamados pozos de sacrificio han sido clave para entender estas prácticas. En ellos se han recuperado miles de objetos, muchos con señales de haber sido quemados, lo que sugiere rituales elaborados. La presencia de este artefacto metálico en ese contexto abre la posibilidad de que tuviera un significado especial dentro de estas ceremonias.

Un material del cielo

Durante la Edad del Bronce, este metal dominaba la producción de herramientas y ornamentos, mientras que el uso del hierro se generalizó siglos después. Por ello, la presencia de este elemento en una pieza tan antigua ya resulta excepcional, y más aún si se confirma su procedencia meteórica.

A diferencia de otros hallazgos en los que el hierro de origen espacial se mezclaba con bronce, este ejemplar parece estar compuesto casi en su totalidad por ese material.

Esto sugiere una tradición distinta en el suroeste de China y plantea que estos fragmentos celestes pudieron haber sido considerados valiosos o incluso sagrados. Nuevas investigaciones buscarán determinar su función exacta y el papel que desempeñó dentro de esta cultura aún llena de misterios.

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