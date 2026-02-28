Partidos de hoy, sábado 28 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol en vivo?
Los encuentros más emocionantes incluyen Sport Huancayo vs Sporting Cristal y Barcelona vs Villarreal. Revisa todos los horarios y no te pierdas la acción.
Este sábado 28 de febrero tendremos partidos interesantes en las diferentes ligas, tanto en la Liga 1 Torneo Apertura como en competiciones europeas como la Serie A, la Bundesliga y, sobre todo, LaLiga EA Sports. Encuentros emocionantes como Sport Huancayo vs Sporting Crista o UTC vs Alianza Lima serán los cotejos más atractivos de la jornada sabatina.
Por otro lado, los duelos internacionales darán que hablar. Barcelona recibe al aguerrido Villareal por la Liga Española, Liverpool se enfrenta al West Ham United y Manchester City visita a los Leeds United por la Premier League. La República Deportes te juega todos los horarios.
Partidos de hoy
Liga 1 - Torneo Apertura
- Sport Huancayo vs Sporting Cristal: 11:00 por L1 Max
- UTC Cajamarca vs Alianza Lima: 13:15 por Liga 1 Max
- Sport Boys vs Deportivo Moquegua: 19:00 por Liga 1 Max
Premier League
- AFC Bournemouth vs Sunderland: 7:30 am por ESPN, Disney Plus
- Newcastle United vs Everton: 10:00 am por Disney Plus
- Burnley vs Brentford: 10:00 am por Disney Plus
- Liverpool vs West Ham United: 10:30 am ESPN2, Disney Plus
- Leeds United vs Manchester City: 12:30 pm por ESPN, Disney Plus
Liga Española
- Rayo Vallecano vs Athletic Club: 8:00 am por ESPN, Disney Plus
- Barcelona vs Villarreal: 10:00 am por Disney Plus
- Mallorca vs Real Sociedad: 12:30 am por Disney Plus
- Real Oviedo vs Atlético Madrid: 3:00 pm por ESPN, Disney Plus
Serie A
- Verona vs Napoli ESPN 4: 12:30 pm por Disney Plus
- Internazionale vs Genoa: 12:00 pm Disney Plus
Bundesliga
- Werder Bremen vs Heidenheim: 9:30 am por Disney Plus
- Hoffenheim vs St. Pauli: 9:30 am por Disney Plus
- Bayer Leverkusen vs Mainz 05: 9:00 am por Disney Plus
- Borussia Mönchengladbach vs Union Berlin: 9:30 am por Disney Plus}
- Borussia Dortmund vs Bayern München: 12:30 pm ESPN, Disney Plus
Ligue 1
- Rennes vs Toulouse: 11:00 am por Disney Plus
- Monaco vs Angers SCO: 1:00 pm por Disney Plus
- Le Havre vs PSG: 3:30 pm por ESPN y Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- AVS vs Estrela: 10:30 am
- Nacional vs Sporting Braga: 10:30
- Vitória Guimarães vs Alverca: 3:00 pm
Superliga Argentina
- Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza a las 3:45 pm por TNT Sports
- Independiente vs Central Córdoba: 6:00 pm por TNT Sports
- Talleres Córdoba vs San Lorenzo: 8:15 pm por TNT Sports
Primera División de Chile
- Coquimbo Unido vs Deportes Concepción: 10:00 am por TNT SPORTS Premium
- Deportes Limache vs Huachipato: 4:00 pm TNT SPORTS Premium
- Palestino vs O’Higgins: 6:30 pm por TNT SPORTS Premium
Colombia
- Alianza vs América de Cali: 4:10 pm Win+ Futbol, Win Play
- Jaguares de Córdoba vs Junior: 6:20 pm por Win+ Futbol, Win Play
- Medellín vs Atlético Bucaramanga: 4:10 pm por RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Serie A de Ecuador
- Leones del Norte vs Libertad: 2:00 pm por ESPN
- Guayaquil City vs Aucas: 6:20 pm
19:00 Emelec vs Delfin: 7:00 pm
Uruguay - Primera División
- Danubio vs Progreso: 3:00 pm Disney+ Premium
- Central Español vs Wanderers: 6:00 pm por Disney+ Premium
Venezuela - Primera División de Venezuela
- UCV vs Zamora: 4:00 pm
- Carabobo vs Caracas: 7:45 pm
- Deportivo Táchira vs Metropolitanos: 8:30 pm
México - Liga MX
- Atlético San Luis vs Puebla: 6:00 pm
- Toluca vs Guadalajara: 6:00 pm
- Monterrey vs Cruz Azul: 8:00 pm
- León vs Necaxa: 8:00 pm
- América vs Tigres UANL: 10:11 pm