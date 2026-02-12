HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

¿José Jerí se va? y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Partidos de fútbol hoy, jueves 12 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Copa del Rey, liga de Argentina y Copa Libertadores. 

Partidos de hoy jueves 12 de febrero. Foto: composición LR /X
Partidos de hoy jueves 12 de febrero. Foto: composición LR /X

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 12 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, liga de Argentina, primera división de Colombia) y Europa (Copa del Rey, Premier League) por las señales de canales como América TV, ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (América TVGO, Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En Sudamérica, Universidad Católica se enfrenta a Juventud en busca de su clasificación a la fase 2 de la Liberadores. Además, en el Viejo Continente, Barcelona y Atlético Madrid chocan por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026.

Partidos de la Copa del Rey HOY

Partidos de la Premier League HOY

  • Brentford vs Arsenal
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Universidad Católica vs Juventud
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus

Partidos de la liga de Argentina HOY

  • Tigre vs Aldosivi
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports Internacional
  • Argentinos Juniors vs River Plate
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: ESPN 2 y TyC Sports Internacional

Partidos de la liga de Colombia HOY

  • Once Caldas vs Junior
  • Hora: 6.20 p. m.
  • Canal: RCN
Notas relacionadas
Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: resultados de los partidos adelantados de la segunda etapa

Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: resultados de los partidos adelantados de la segunda etapa

LEER MÁS
Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero: horarios y canales para ver Copa Libertadores y Premier League

Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero: horarios y canales para ver Copa Libertadores y Premier League

LEER MÁS
Partidos de hoy, martes 10 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, martes 10 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

LEER MÁS
Néstor Gorosito y su curiosa publicación tras la eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026

Néstor Gorosito y su curiosa publicación tras la eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 de Mayo utilizó inédita estrategia para eliminar a Alianza Lima: jugadores hablaron en idioma guaraní para darse indicaciones

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Nuevo modelo de placas para motos en Perú: conoce cómo serán y desde cuándo deberán usarse, según MTC

Deportes

2 de Mayo utilizó inédita estrategia para eliminar a Alianza Lima: jugadores hablaron en idioma guaraní para darse indicaciones

Pablo Ceppelini tuvo provocativa publicación en medio de la eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: “Hermosa noche”

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO vía América TV por la semifinal de la Copa del Rey 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró requisa a celdas de expresidentes

Pedro Castillo le pide al Gobierno de Jerí requisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025