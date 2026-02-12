Partidos de fútbol hoy, jueves 12 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Copa del Rey, liga de Argentina y Copa Libertadores.
- Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha y hora confirmada del partido por la fase 2 de Copa Libertadores
- Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la semifinal de la Copa del Rey 2026?
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 12 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, liga de Argentina, primera división de Colombia) y Europa (Copa del Rey, Premier League) por las señales de canales como América TV, ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (América TVGO, Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En Sudamérica, Universidad Católica se enfrenta a Juventud en busca de su clasificación a la fase 2 de la Liberadores. Además, en el Viejo Continente, Barcelona y Atlético Madrid chocan por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026.
Partidos de la Copa del Rey HOY
- Barcelona vs Atlético Madrid
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Movistar Deportes y América TV
Partidos de la Premier League HOY
- Brentford vs Arsenal
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Universidad Católica vs Juventud
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus
Partidos de la liga de Argentina HOY
- Tigre vs Aldosivi
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: TyC Sports Internacional
- Argentinos Juniors vs River Plate
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ESPN 2 y TyC Sports Internacional
Partidos de la liga de Colombia HOY
- Once Caldas vs Junior
- Hora: 6.20 p. m.
- Canal: RCN