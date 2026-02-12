Partidos de fútbol hoy, jueves 12 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 12 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, liga de Argentina, primera división de Colombia) y Europa (Copa del Rey, Premier League) por las señales de canales como América TV, ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (América TVGO, Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En Sudamérica, Universidad Católica se enfrenta a Juventud en busca de su clasificación a la fase 2 de la Liberadores. Además, en el Viejo Continente, Barcelona y Atlético Madrid chocan por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026.

Partidos de la Copa del Rey HOY

Barcelona vs Atlético Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Movistar Deportes y América TV

Partidos de la Premier League HOY

Brentford vs Arsenal

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Universidad Católica vs Juventud

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus

Partidos de la liga de Argentina HOY

Tigre vs Aldosivi

Hora: 7.00 p. m.

Canal: TyC Sports Internacional

Argentinos Juniors vs River Plate

Hora: 7.15 p. m.

Canal: ESPN 2 y TyC Sports Internacional

Partidos de la liga de Colombia HOY