Agustín Lozano y Mano Menezes casi son golpeados por banner que cayó durante la presentación del DT de la selección peruana

En medio de la presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de la selección peruana, un hecho causó preocupación entre los asistentes. Un banner casi cae sobre el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y del Director General de la FPF, Jean Ferrari, mientras se realizaba el anuncio del entrenador brasileño en conferencia de prensa.

Luego de que el Presidente de la FPF, Agustín Lozano, le diera la bienvenida a Mano Menezes, Jean Ferari fue el siguiente en dar las palabras de presentación para el técnico brasileño. Mientras el Gerente de la 'Bicolor' hablaba, un banner detrás de ellos estuvo a punto de caer en medio de los presentadores.

El panel pudo ser controlado y la presentación del Mano Menezes continuó con normalidad. Felizmente, ninguno de los asistentes salió herido, por lo que la conferencia no se detuvo y posterior a ello, el entrenador brasileño conversó con la prensa asistente.

