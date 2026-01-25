Mr. Peet reveló que Pablo Guede solicitó un nuevo refuerzo extranjero en Alianza Lima: "Están evaluando"

Alianza Lima está a pocos días de su debut en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Por ello, los blanquiazules buscan completar el plantel para que el técnico Pablo Guede pueda tener a disposición a todos. Falta un detalle: el último cupo de extranjero. El reconocido narrador, Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, indicó en su programa 'Madrugol' que el entrenador argentino hizo un pedido a la gerencia deportiva para añadir un nuevo refuerzo al equipo.

El relator mencionó que desde la institución blanquiazul están viendo si es necesario usar el último cupo disponible para reemplazar a Carlos Zambrano. "Entonces, quieren o están evaluando si tienen la necesidad de que el séptimo cupo extranjero sea para la pareja de Garcés, y que Antoni pase a disputar el puesto con Carvajal, como se dio hoy en el partido (ante Inter Miami)", indicó en su canal.

Mr. Peet indicó que Pablo Guede solicitó un nuevo refuerzo extranjero para Alianza Lima

En un principio, la solicitud de Pablo Guede fue por un mediocampista, pero tras la salida de Carlos Zambrano, el argentino necesitaría cubrir esa posición. "Lo que me enteré hoy es que, antes de la situación (de Zambrano, Peña y Trauco), la petición de Pablo Guede era un volante central. Después pasó lo que pasó, los ojos giraron hacia la posibilidad de tener un central", mencionó Mr. Peet.

Dicho esto, la gerencia deportiva viene analizando la posible inclusión de un defensor central. La idea sería sumar un acompañante ideal para Renzo Garcés en la zaga y ubicar a Mateo Antoni como lateral izquierdo.

¿Quién será el siguiente rival de Alianza Lima?

Alianza Lima tendrá su debut en la Liga 1 2026 el próximo 30 de enero. Su rival será Sport Huancayo a las 12.00 p. m. en el estadio IPD de la ciudad. El elenco dirigido por Pablo Guede irá por el triunfo en su primer partido oficial de la temporada. Luego de ello, jugará el partido de ida ante 2 de Mayo por la primera fase de la Copa Libertadores 2026.