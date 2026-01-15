Pablo Guede se mostró tranquilo con su equipo pese a las dos derrotas en estos amistosos disputados en Uruguay

Los resultados en estos amistosos por la Serie Río de la Plata que se viene desarrollando en Uruguay no han convencido del todo al hincha de Alianza Lima: derrota en el debut ante Independiente de Avellaneda por 2-1 y mismo resultado en contra el Club Atlético Unión el último miércoles.

El técnico Pablo Guede ha ido probando diferentes sistemas y realizado varios cambios. Los que más sorprendió fue la inclusión de Jairo Vélez como lateral derecho, -hasta la llegada de Luis Advíncula-, y a Gianfranco Chávez como volante, posición que le costó ante Unión.

“Es pronto para el funcionamiento del equipo. Estos partidos los vamos a utilizar para que todos puedan jugar. Para ver cosas que queremos ver, como jugadores en otras posiciones. Pero lo más importante es la parte física. Repartimos la pretemporada en tres partes”, comentó el estratega argentino para la cadena ESPN.

Pese a los cuestionamientos, Guede además se mostró tranquilo y resaltó la entrega de sus dirigidos en estos amistosos.

“Estoy contento y feliz por el sacrificio y entrega. Entrenamos muy fuerte, no se quejaron. Te da la pauta de que están comprometidos. Lo más importante es irnos de Uruguay habiendo competido los tres partidos y, si es posible, sin ningún lesionado”, añadió.

El próximo compromiso de los “Blanquiazules” será este domingo contra Colo-Colo y cerrarán su participación en la Serie Río de la Plata. Posteriormente regresarán a Lima para ponerse a punto y presentarse ante su público contra el Inter Miami de Lionel Messi en el estadio de Matute el sábado 24. Luego vendrá su debut en la Liga 1 contra Sport Huancayo en condición de visitante y posteriormente su compromiso ante 2 de Mayo por la primera fase de la Copa Libertadores 2026 (4/02). La ida se disputará en Paraguay y la revancha el miércoles 11 de febrero.