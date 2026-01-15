HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Pablo Guede se mostró tranquilo con su equipo pese a las dos derrotas en estos amistosos disputados en Uruguay

"Estos partidos los vamos a utilizar para que todos puedan jugar", remarcó el estratega argentino de Alianza Lima.

Pablo Guede es técnico de Alianza Lima.
Pablo Guede es técnico de Alianza Lima. | Baires Deportes

Los resultados en estos amistosos por la Serie Río de la Plata que se viene desarrollando en Uruguay no han convencido del todo al hincha de Alianza Lima: derrota en el debut ante Independiente de Avellaneda por 2-1 y mismo resultado en contra el Club Atlético Unión el último miércoles.

El técnico Pablo Guede ha ido probando diferentes sistemas y realizado varios cambios. Los que más sorprendió fue la inclusión de Jairo Vélez como lateral derecho, -hasta la llegada de Luis Advíncula-, y a Gianfranco Chávez como volante, posición que le costó ante Unión.

“Es pronto para el funcionamiento del equipo. Estos partidos los vamos a utilizar para que todos puedan jugar. Para ver cosas que queremos ver, como jugadores en otras posiciones. Pero lo más importante es la parte física. Repartimos la pretemporada en tres partes”, comentó el estratega argentino para la cadena ESPN.

Pese a los cuestionamientos, Guede además se mostró tranquilo y resaltó la entrega de sus dirigidos en estos amistosos.

“Estoy contento y feliz por el sacrificio y entrega. Entrenamos muy fuerte, no se quejaron. Te da la pauta de que están comprometidos. Lo más importante es irnos de Uruguay habiendo competido los tres partidos y, si es posible, sin ningún lesionado”, añadió.

El próximo compromiso de los “Blanquiazules” será este domingo contra Colo-Colo y cerrarán su participación en la Serie Río de la Plata. Posteriormente regresarán a Lima para ponerse a punto y presentarse ante su público contra el Inter Miami de Lionel Messi en el estadio de Matute el sábado 24. Luego vendrá su debut en la Liga 1 contra Sport Huancayo en condición de visitante y posteriormente su compromiso ante 2 de Mayo por la primera fase de la Copa Libertadores 2026 (4/02). La ida se disputará en Paraguay y la revancha el miércoles 11 de febrero.

Notas relacionadas
En el segundo partido de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata, volvió a caer esta vez ante Unión (2-1)

En el segundo partido de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata, volvió a caer esta vez ante Unión (2-1)

LEER MÁS
Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

LEER MÁS
¿Dónde ver Olimpia vs Colo Colo EN VIVO HOY por amistoso de la Serie Río de La Plata 2026?

¿Dónde ver Olimpia vs Colo Colo EN VIVO HOY por amistoso de la Serie Río de La Plata 2026?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

LEER MÁS
Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

LEER MÁS
Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar por César Inga, pero Universitario toma inflexible postura por su venta

Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar por César Inga, pero Universitario toma inflexible postura por su venta

LEER MÁS
Barcelona venció a Racing de Santander y clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey

Barcelona venció a Racing de Santander y clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey

LEER MÁS
Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

LEER MÁS
Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

La OMS coloca a las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo de cáncer que el tabaco

Deportes

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

Universitario quiere dominar también la Liga Femenina y se refuerza con fichajes provenientes de España y Francia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025