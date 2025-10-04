HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Juan Yangali debuta con triunfo: el peruano fue titular en la victoria de Gimnasia por la liga argentina

El argentino con nacionalidad peruana contribuyó a la victoria de Gimnasia por 1-0 frente a Sarmiento, en la fecha 11 de la liga argentina.

Juan Yangali debuto con Gimnasia por la liga argentina. Foto: difusión
Llegó el día tan esperado para Juan Yangali, jugador de 25 años con nacionalidad peruana y argentina, debutó con Gimnasia en el partido contra Sarmiento por la fecha 11 de la liga argentina. El mediocentro obtuvo una calificación de 6.7, reflejando el buen rendimiento que tuvo durante el encuentro.

Tras el partido, los comentarios de los hinchas de "El Lobo" no se hicieron esperar y fueron positivos, a pesar de que durante el desarrollo del encuentro cometió algunos pases imperfectos. Aun así, el apoyo se hizo notar. Yangali salió de cambio al minuto 72, siendo aplaudido por sus compañeros.

¿Cómo fue el debut de Juan Yangali con Gimnasia?

Gimnasia visitaba a Sarmiento por la fecha 11 de la liga argentina, encuentro que terminó 1-0 a favor del equipo de Yangali quien salió como titular y obtuvo una calificación de 6.7. Sin embargo, el argentino con nacionalidad peruana, salió del terreno de juego al minuto 7.2 tras un buen partido.

¿Quién es Juan Jesús Yangali?

Juan Jesús Yangali, mediocentro de 25 años, se formó en las divisiones inferiores de San Telmo antes de incorporarse al primer equipo. Hace unos meses atrás, su fichaje por el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata fue anunciado a través de las redes sociales del club. Gracias a sus padres, tiene la posibilidad de ser convocado a la selección peruana.

