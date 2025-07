El adiós de Luka Modrić al Real Madrid está lleno de emociones encontradas. Tras más de una década vistiendo la camiseta blanca, el mediocampista croata se despidió con palabras que reflejan gratitud, nostalgia y orgullo. “Termina una etapa inolvidable, gloriosa, ganadora”, expresó, reconociendo el peso de los logros conseguidos en el club. Para él, el trayecto vivido es motivo de alegría, incluso si el final ha llegado. “Recordarme todo lo que he conseguido aquí es para ser muy alegre, aunque se termine”, declaró en las redes sociales del Real Madrid.

Uno de los aspectos más conmovedores de su discurso es la profunda conexión que forjó con el club y con la ciudad. “Ahora tengo otra casa fuera de mi casa, porque Madrid y España son mi segunda casa”, afirmó con emoción. Reconoció que necesitará tiempo para asimilar todo lo vivido: “Voy a necesitar algún tiempo para sumar todas las emociones, todo lo que he conseguido aquí, donde he crecido como jugador, como persona”. En ese mismo sentido, expresó un agradecimiento eterno: “Real Madrid me ha dado todo futbolísticamente, y por eso estoy agradecido para toda la vida. Voy a ser siempre madridista”.

Luka Modrić, el jugador más ganador del Real Madrid, recuerda con orgullo los títulos que ganó en el club español

La dimensión histórica de su paso por el club no pasa desapercibida para él. Modrić es el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, un logro que lo llena de orgullo. “Solo escuchar estos números te pone contento, orgulloso de lo que has conseguido aquí”, comentó. Pero más allá de los trofeos, subrayó lo que realmente valora: el cariño genuino de la gente. “Yo siempre me quedo con eso al final, porque eso es algo que nadie te puede quitar”, dijo, añadiendo: “No puedes engañar a la gente. No te van a querer por solo quererte, porque juegas en el Real Madrid”.

Al recordar sus momentos favoritos, Modrić no dudó en señalar en las redes sociales del Real Madrid que la conquista de la décima Champions League fue un hito especial. “Ahí podemos decir que empezó todo”, señaló, rememorando el inicio del dominio blanco en Europa con seis Champions en diez años. Para él, la forma en que se logró esa victoria define al club: “Nunca rendirse, creer hasta el final, y nosotros lo hemos hecho”. También rememoró con cariño la celebración en Cibeles: “Siempre que me acuerdo de esta celebración, después me saca una sonrisa”.

Luka Modrić se despide del Real Madrid agradeciendo a Florentino Pérez y pidiendo ser recordado como una buena persona

En un tono reflexivo, el croata también compartió cómo le gustaría ser recordado por la afición. “Nunca lo he pensado, cómo me gustaría que me recuerden. Como ellos quieran. A mí, como una buena persona en primer lugar, creo”, afirmó con humildad. No solo se ve como un futbolista exitoso, sino como alguien que actuó con respeto y entrega. “Como un jugador que ha dado todo siempre… que ha respetado a todos, rivales, compañeros, afición”. Su deseo es que se reconozca no solo su talento, sino también sus valores humanos.

Finalmente, dedicó unas sentidas palabras al presidente del club, Florentino Pérez, a quien consideró clave en su carrera. “El presidente ha sido muy importante para mí. Primero, me trajo aquí. Y desde ese momento, siempre me ha mostrado un cariño especial”, declaró. Recordó con asombro el momento en que lo vio llorar durante su despedida: “Creo que nunca he visto al presidente llorar”. Ese gesto fue, para él, prueba del afecto sincero que lo unió al club. “Voy a estar agradecido eternamente por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia”. Con estas palabras, Modrić cerró uno de los capítulos más gloriosos en la historia del Real Madrid.