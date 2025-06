El entrenador de la selección peruana de vóley expresó su opinión sobre las jugadores que emigran a los Estados Unidos: ''Aquí en provincia se juega mejor”

La creciente tendencia de las voleibolistas peruanas de continuar sus carreras en Estados Unidos, impulsada por la oportunidad de combinar estudios universitarios con la práctica deportiva, ha generado preocupación en el seleccionador nacional, Antonio Rizola. Este fenómeno, según el entrenador, no favorece el desarrollo competitivo del voleibol en el país. ''En Perú hay una gran cantidad de atletas que van a Estados Unidos para estudiar y regresan con 24 años”, declaró en entrevista con el medio ‘Sobre la Net’.

El entrenador brasileño lamenta que, sin un campeonato adecuado para su desarrollo, muchas de estas jugadoras se pierden para las selecciones nacionales. Su preocupación se centra en el futuro de las voleibolistas, quienes, al marcharse, podrían no regresar al nivel competitivo que se espera de ellas.

La preocupación de Rizola por el futuro de las voleibolistas

El director técnico profundizó en el tema y afirmó que marcharse a Estados Unidos no beneficia en absoluto a las voleibolistas peruanas. Criticó con dureza la falta de apoyo a los atletas en el Perú, señalando que muchas jugadoras se ven forzadas a abandonar el país debido a la escasez de facilidades que les permiten llevar a la par el entrenamiento y sus estudios. “Es una pérdida casi irrecuperable (que se vayan). Todas van para allá porque la escuela aquí no apoya”, enfatizó.

La tendencia de las jugadoras peruanas que optan por el ‘college’ en EE. UU.

Con la finalización de la Liga Peruana de Vóley 2024/25, se confirmó que Fabiana Távara, una de las armadoras más prometedoras del país, dejará Alianza Lima para continuar su carrera en Estados Unidos. Junto a ella, Elizabeth Braithwaite, central de 18 años, también hará lo mismo, dejando Regatas para seguir su formación en suelo norteamericano. Ambas continuarán su carrera en el nivel ‘college’, con la esperanza de escalar a niveles más altos en el futuro.

¿Qué desafíos y realidades se presentan en el camino hacia los Estados Unidos ?

“Ahora se prohibió la visa de estudiante. Va a ser más difícil esto, pero este año ya salieron Fabiana Távara y Elizabeth Braithwaite”, reflexionó Rizola. La central, considerada la mayor apuesta por su altura, ya tiene la visa lista y se prepara para estudiar y jugar voleibol en un nivel que, según el entrenador, “aquí en provincia se juega mejor”.

¿Qué expectativas y realidades buscan las jugadoras en EE. UU.?

Rizola también reflexionó sobre las expectativas de futuro para las jugadoras que deciden emigrar. “Van al college a jugar dos años para después intentar ingresar a una universidad. No todas lo logran y van con un sueño, pero tú verás fotos en Miami con Mickey Mouse en Disney, en una universidad de estudios, y ahí se cambia totalmente el objetivo del voleibol”, advirtió el entrenador.

Las decisiones a largo plazo que pueden marcar el futuro

En cuanto a las jugadoras que buscan una proyección tanto académica como deportiva, Rizola fue claro al afirmar que, aunque el camino no es fácil, “si una hace esta inversión, vale la pena. No es que tú vayas a abandonar los estudios, puedes retomar los estudios cuando quieras; el voleibol no, solo cuando tu físico lo permite”. Así, Rizola cerró su intervención resaltando la importancia de tomar decisiones a largo plazo para el futuro de cada una.