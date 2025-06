El técnico argentino Ricardo Gareca se enfrenta a un momento difícil en las Eliminatorias Sudamericanas, donde la presión y las expectativas son cada vez más altas. Por la fecha 16, Chile visitará a Bolivia en La Paz con el objetivo de sumar un nuevo triunfo y mantener viva sus esperanzas en estas clasificatorias. En la previa de este choque, el 'Tigre' reflexionó en conferencia de prensa sobre su situación y la de la selección chilena, asegurando que las críticas son justificadas.

Con solo tres fechas restantes en las clasificatorias, Chile se encuentra en una posición comprometida con 10 puntos. La Roja necesita ganar todos sus partidos para aspirar a la repesca, donde la competencia es feroz. Rivales como Venezuela, Bolivia y Perú están en la lucha por el mismo objetivo.

¿Qué dijo Ricardo Gareca previo al Chile vs Bolivia?

El exentrenador de la selección peruana aseguró que nunca se imaginó atravesar este momento debido a la calidad de jugadores que hay en la Roja. Asimismo, señaló que vivir esta situación es un desprestigio no solo para Chile, sino también para su carrera.

"Tener la calidad de jugadores que tengo y estar en estas circunstancias jamás lo hubiese pensado y esperado. Esto es un desprestigio para Chile como selección y para mi carrera también, porque nos afecta a ambos. Soy un técnico que si bien es cierto he tenido un traspié a lo largo de mi carrera, porque evidentemente no en todos los lugares me ha ido bien, pero vine con una enorme expectativa no vine para esto. A todos los que conformamos la selección nos duele, pero hay que pelear, aún en estas circunstancias hay que dar la cara. Estamos tratando de hacer un trabajo lo más honesto posible", declaró ante los medios este lunes 9.

Al ser consultado por los sentimientos que puede estar experimentando, el 'Tigre' respondió que vive un momento tenso y reconoció que es la situación más difícil de su carrera como entrenador.

"Vivo una situación tensa que no me gusta vivirla. Tenía unas enormes expectativas, pero ahora envuelto en estas circunstancias, lo tomo como un aprendizaje, experiencia, lo quiero capitalizar así, no como algo negativo. Es el momento más difícil de mi carrera, porque en otra etapa a uno lo agarra más joven, con todo el ímpetu, con todo por delante, pero ahora me agarra en una etapa en la que estoy maduro. Vivir esta situación es angustiante, pero no veo otra que hacerle frente y dar la cara. (...) Terco soy, es lo mío, quiero dar vuelta a la situación, pero bueno, es lo que me toca", apuntó.

Por otro lado, indicó que los cuestionamientos que ha venido recibiendo se justifican, ya que los resultados no han acompañado a la Roja, que en esta fecha que viene puede quedar fuera de todo.

"Si toca lo que toca (salir), nosotros somos agradecidos, nos han tratado bien, las críticas se justifican, cuando los resultados no se dan no se puede decir nada. Eso no invalida mi estadía, ha sido con mucho respeto", añadió el técnico de 67 años, que solo registra un triunfo en estas clasificatorias sudamericanas.

¿A qué hora juega Chile contra Bolivia?

El duelo se disputará este martes 10 de junio desde las a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El escenario que acogerá este partido será el Estadio Municipal De El Alto.